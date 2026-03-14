新幹線で551の豚まんを食べたところ隣の席の人に注意されたと実業家がXに投稿。その後、次々に参戦する者が現れるなど、SNS上でたちまち議論になっている。コラムニストの石原壮一郎さんは「不毛な論争」と一蹴。こうした論争に参戦することで得られるものと失うものについて解説する。

【写真】新幹線の中で、食事をする人や肉まんを食べる女性のイメージ写真

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新幹線で豚まんを食べるのは是か非か、妻を「嫁」と呼ぶのは不適切か、デートでサイゼリアに行くのはアリかナシか……などなど、巷では今日も不毛な論争が盛り上がっています。たいていの論争は「またか」と既視感を覚えされられますが、結論が出ない問題についてあれこれ言い合うのは、きっと楽しいのでしょう。

たとえば「納豆は何回かき混ぜるのがベストか」といった類の論争なら、最初から「言い合うという遊びを楽しむ」というノンキなスタンスで挑めます。それでもムキになって自論を押し付けようとしてきたり、魯山人がどうしたと雑学でマウントを取ろうとしたりするヤツはいそうですが、どうがんばっても殺伐とした雰囲気にはなりません。

しかし、巷で盛り上がっている論争の多くは、大きく見れば「納豆論争」と似たり寄ったりの話なのに、参加者の多くは目を吊り上げ、自分とは違う意見を荒っぽい言葉で攻撃しています。本人はカッコイイつもりかもしれませんけど、なんて残念な光景でしょう。

人は論争に熱くなることで、何を得られて何を失うのか。論争という甘い誘惑に引き寄せられないためには、どうすればいいのか。不毛な論争を横目で見つつ、無駄に腹を立てたりイライラしたりしないで、毎日を平穏に過ごす極意を探ってみましょう。

「不毛な論争」に没頭しているのはどういう人たちか？

まずは、不毛な論争に参加することで得られるメリットから。

こう言っては何ですが、仕事にせよプライベートにせよ自分の役割や居場所があり、満たされた気持ちで毎日を忙しく過ごしている人は、そんな論争に参加する必要はありません。目に入ったところで「ご苦労なこった」としか思わないでしょう。

しかし、ヒマを持て余していたり、今の自分自身や置かれた状況に不満を覚えていたりする人にとって、不毛な論争は極めて刺激的かつ魅力的な娯楽です。なんせ結論が出ない話なので、どんな意見を述べても全否定されることはありません。どこからともなく賛同者が現われて、自己承認欲求とやらを手軽に満たすことができるでしょう。

新幹線で言えば、豚まんにせよ背もたれを倒すときに声をかけるかどうかにせよ、同じ論争が何度も繰り返されています。おかげで、どっちの意見を述べるにしても、たいして頭を使う必要はありません。脊髄反射だけでいっぱしの「論客」になった気になれるなど、セルフイメージと日頃の客観的な評価のギャップを少しは埋め合わせられるでしょう。

いっぽう、不毛な論争に参加することで何を失ってしまうのか。

そもそもが何の役にも立たない論争なので、時間とエネルギーの無駄遣いであることは間違いありません。しかし、なまじ参加してしまうと、自分の行動を肯定するために「意味のある論争」をしている気になってしまいます。一歩引いてみると、どうでもいいことで熱くなっている姿は滑稽でしかありません。ここまで読んで「カチン」と来たとした人は、すでに「不毛な論争」の落とし穴にはまっていると言っていいでしょう。

その手の論争においては、論敵をやり込めるために、法律がどうした規則がどうしたという話をしたがる人が少なくありません。何でも法律や規則で縛ればいいと考えるのはあまりに安直かつ迷惑ですが、論争でもっともらしいことを言うのが目的化してしまうと、すべてを「〇か×か」「100か0か」「敵か味方か」で考える癖が付いてしまいます。

また、どんな論争のときも、「じゃあ、豚まんじゃなくて、あんまんはどうなんだ」などとどうでもいい揚げ足を取ったり、「対人恐怖症の人にも、席を倒すときは後ろの席の乗客にひと言断われと言うのか」など「特別なケース」を持ち出してきて勝った気になっているなど、トホホな光景が散見されます。

いずれのパターンも、本人の得意気な様子とは裏腹に、周囲からは「あーあ、頭悪そうに見えちゃって気の毒だな」という視線を向けられがち。「不毛な論争」のための思考パターンが癖になると、プライドの高さと周囲からの「あの人はちょっと……」という見られ方のギャップがどんどん広がって、日常生活にもさまざまな支障が出てきそうです。

「どっちでもいいのだ！」と叫んで心の平穏を保とう！

「不毛な論争」と距離を置いて、心の平穏を保つにはどうすればいいのか。オススメなのが、ネット上などでこの手の論争を見たときには、『天才バカボン』のパパの「これでいいのだ」の口調を真似つつ、心の中で「どっちでもいいのだ！」と叫んでしまうこと。

新幹線の豚まんにせよ、妻を「嫁」と呼ぶことにせよ、デートでサイゼリアに行くことにせよ、詰まるところは「どっちでもいい」話です。ケースバイケースで状況に応じた対処をすればいいし、当人がいいなら他人が口出しすることでもありません。

自分の意識の高さや知性らしきものを示すために、「ケシカラン」と憤ったり「ケシカランと言うこと自体がケシカラン」と反論したりしているケースもあります。うっかりしているとつい参戦したくなりますが、ここが堪えどころ。「どっちでもいいのだ！」と叫ぶことで、魑魅魍魎が触手を伸ばしてくる恐ろしい世界から距離を置くことができます。

とくにマナー方面の論争を伝えるネットニュースを見るときには、「どっちでもいいのだ！」というフレーズが大活躍するでしょう。政治とか経済とか「大事そうなニュース」に関しても、もしかしたら「どっちでもいいのだ！」は役に立ってくれるかも。同じように「不毛な論争」に精を出して、周囲に顰蹙を買ったり己をすり減らしたりしている人はたくさんいます。