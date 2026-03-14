英王室の内幕を赤裸々に描いた回顧録として世界的な話題となったヘンリー王子の著書「Spare」（2023）。王室内の確執や家族関係を率直に語ったこの回顧録で、叔父であるアンドリュー元王子への言及が、いま改めて注目を集めている。

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ヘンリー王子が問題視したのは、王室離脱後に打ち切られた自身の警護と、スキャンダルの渦中にあったアンドリュー元王子の待遇の違いだった。

2020年1月、ヘンリー王子は妻のメーガン夫人とともに王室の公務から退くと決断。これにより王族・要人の警備を決定する政府の執行委員会（RAVEC）は、ヘンリー王子一家を「公的警護の対象」から外した。海外ジャーナリストが続ける。

「回顧録の中で、王子はこの警備の打ち切りは大きな衝撃だったと振り返っています。王室を離れても、自分と家族が安全上のリスクにさらされることは変わらないと考えていたからです。そして王子が疑問を抱いたのが、叔父アンドリュー元王子の扱いでした。

王子は同著の中で、叔父が『恥ずべきスキャンダル』に巻き込まれていたにもかかわらず王室の警護を受け続けていたと指摘しています。深刻な疑惑を抱えた人物が保護を受ける一方で、自分たち家族は犯罪の疑いがあるわけでもないのに安全保障を失った。この扱いの差は王室の矛盾だと訴えているのです」

こうした指摘の背景にあるのが、アンドリュー元王子をめぐるスキャンダルだ。

2019年、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（66、同年に拘置所で死去）との長年の交友関係や、当時未成年だったヴァージニア・ジュフリー氏（41、2025年に自死）との性的関係疑惑を受け、元王子はBBCの番組『ニューズナイト』で単独取材に応じた。

ジュフリー氏と会った記憶は一切ないと否定したが、その言動が批判を招き、公務から退くことに。しかし一方で、元王子はロンドン警視庁の王族保護部隊による警護を受け続けていた。

「英メディアによると、2022年にジュフリー氏と民事訴訟で和解するまで、年間約200万ポンド（約4億円）前後の警備費が税金で賄われていたとのこと。それだけでなく、兄であるチャールズ皇太子（現国王）の私的資金であるコーンウォール公領の歳入から、年間約100万ポンド（約2億円）の生活費支援を受けていたことも報じられています」（同前）

生活費の援助を切られたヘンリー王子と、支援を受け続けたアンドリュー元王子

エリザベス女王の存命中には、女王の私的財産から生活費の支援を受けていたとも伝えられている。エプスタイン事件をめぐる弁護士費用や、民事訴訟で支払われた約1200万ポンド（約25億円）の和解金についても、王室側が資金面で関与した可能性があると英メディアでは広く報じられた。

一方でヘンリー王子は、2021年に米人気司会者オプラ・ウィンフリーのインタビュー番組に出演し、王室離脱後の2020年初頭に「家族から金銭的支援を打ち切られた」ことを明かしている。

2人とも王位継承順位における「スペア（予備）」として生まれ、同じように軍人として実戦任務を経験し、そして若い頃にはタブロイド紙を賑わせた派手な女性関係を持つという共通点があるが、米「People」はこうして比較されることに王子が長い間いら立ちを覚えていたと報道。2人が一括りにされる一方で、警護や金銭面の扱いは公平ではなかったからだ。

王室の世界では"血の距離"がすべてを決める

しかし、この違いにはエリザベス女王との血縁の近さが影響していると前出のジャーナリストは指摘する。

「王室という厳格なヒエラルキーの世界では"血の距離"がすべてを決めます。アンドリュー元王子は女王の次男で、王位継承順位でも1982年にウィリアム皇太子が誕生するまでの約20年間、2位という極めて王位に近い立場にあった。一方のヘンリー王子は、あくまで8人いる女王の孫の一人に過ぎません。

かつて母の庇護のもとで守られてきたアンドリュー元王子が、女王の死後、急速に立場を失っていった事実はそれを象徴しているのです。一方のヘンリー王子については、今年1月に複数のメディアが『王子一家のための警備体制が復活する可能性がある』と報じています。父が君主となったことが影響しているとみられています」

女王崩御後、2025年にチャールズ国王の決定によりHRH（殿下）の称号使用が停止された。2026年2月には長年住み続けていた邸宅ロイヤルロッジから退去したと報じられている。本の刊行から3年がたった今、ヘンリー王子は、叔父アンドリュー元王子の姿をどう見ているのだろうか。