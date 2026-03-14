◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界初挑戦のＷＢＯ世界フライ級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が１４日、横浜市内のホテルで前日計量に臨みリミットより３００グラム軽い５０・５キロでパス。５度目の防衛を目指す王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝は５０・７キロでクリア。計量後は約１０秒間のフェースオフの後、握手を交わした。

プロ１１戦目で初めて世界に挑む飯村は「体調はばっちりです。（オラスクアガの）闘志は感じましたね。いい笑顔の裏に、鋭い眼光というか、闘志が見えました。闘う目になっていた。リング上ではもっとオーラも見えるだろうなと思うし、楽しみ。そこは自分も負けている気がしない」と意気込んだ。

リカバリー飯は、所属ジムの鈴木眞吾前会長特製のお粥だ。「それがまず楽しみです。いいタイミングで食べようかなと思います。美味しいんすよ。試合ない時でも食べたいですね」と笑顔を見せた。

飯村とオラスクアガは当初、昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。妻でトレーナーも務める元アマチュアボクサーの真成美さん（２８）の支えを受けながら、わずか３か月後に再び世界挑戦のチャンスをつかんだ。

「もう勝てれば何でもいいすね」と何が何でも世界のベルトを手にする覚悟だ。「いろんなことをやってきているが、試合では練習でやってきたことしか絶対出ない。そういうのが結果となって出てくるのがボクシング。強い相手だからこそ、自分自身のやってきたことが出る。明日は何が何でも勝ち取りに行く。自分と奥さん、そして一緒にやってきたトレーナー、チームのみんなでやってきたものを出すだけです」と力強く語った。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。