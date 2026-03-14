「落ちろ！」「死ねや！」──2024年4月19日早朝、北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋で罵声が飛んだ。直後、当時17歳の女子高校生Aさんは突き落とされ、橋から転落。10メートル下に流れる石狩川で溺れ、亡くなった。

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事件からまもなく2年が経とうとするなか、主犯とみられる内田梨瑚被告（23）の公判日程が決まった。起訴状によれば、監禁罪と不同意わいせつ致死罪、また殺人罪に問われる見込みだ。

先立って公判が行われた共犯者の小西優花受刑者（21）はおよそ1年前に懲役23年が確定している。公判でも争点になったように彼女は内田被告を慕っており、"師弟関係"だった。

また内田被告は小西以外にも、歳下の知人に自らを「舎弟」と名乗らせては、ともに悪事をはたらいていた。事実、事件当時も被告の取り巻きとみられる未成年の少年と少女が、監禁容疑などで事件に携わったとして逮捕されている。

そんな内田被告の公判を控える間、NEWSポストセブンはある別の"舎弟X"とのトラブルに巻き込まれたという被害者から話を聞いていた。その内容とXの素行は、「姉貴分」である被告を彷彿とさせるものだった。【前後編の前編】

旭川市に住む女性はこう打ち明ける。

「事件の後にも会った」

「うちの娘の由紀（仮名）が、Xという子からひどい暴行を受けて全治3週間のけがを負ったんです。彼女は内田梨瑚の"舎弟"を名乗っている有名な不良少女でした」

すでに明らかになっているとおり、内田被告の事件のきっかけはA子さんが自身のSNSに投稿したある画像だった。A子さんが第三者から引用した飲食店内の画像に、たまたま被告が映り込んでおり、それに"因縁"をつけたことで犯行に発展した。由紀さんも似たような原因で、"舎弟"であるXからトラブルに巻き込まれていた。

由紀さん本人が、告発の理由をこう訴える。

「私が暴行を受けたのは、事件から3か月後のことです。梨瑚さんのせいとまでは言いませんが、きっかけは似たようなものでした。Xさんは彼女の男友達が私に好意をもっていると思い込んで、理由も告げないまま私をボコボコにした。その後、SNSで脅迫まがいのこともしてきたんですよ。

下手をすれば殺されていてもおかしくなかった。当時は恐怖のあまり、薬を大量に飲んで自ら命を……ということまで試みたんです。それくらい辛かった」

由紀さんは数年前からXと面識があり、たまに遊ぶ仲だった。彼女によれば、Xは2022年頃から内田被告と関係をもつようになり、次第に取りまきの1人になったという。

「本当によく一緒にいる2人でした。印象的だったことといえば、梨瑚さんが捕まる前、インスタにツーショットで『これから一緒に仕事』みたいなストーリーが上がっていたこと。ホテルの部屋にいるような写真が続いて、最後の投稿では2人で1万円札の束を手に持って『仕事終わった』と書いてありました」（由紀さん）

実際にこのXは、内田被告のSNS（一部は削除済み）にたびたび登場している。事件前に投稿されたある写真には、被告と車内ではしゃぐXの姿が確認できる。

「Xは『事件のあと、逮捕される前にも（内田被告に）会った』と言っていました。事件と関係があるのかはわかりませんが、『手に包帯がぐるぐる巻きだった』と……。橋から落とされた子と揉み合いになってけがでもしたのかなと思いましたが、実際にはわかりません。

梨瑚さんが犯罪をしたからといって、Xに悪びれる様子はまったくなかったですね。むしろ庇うような様子でした。『（内田被告の犯行が）悪いと思わないの？』って匿名のコメントに『どーも思わんやろ（笑）』みたいに返していたし……」（同前）

〈りこちの事聞かれても一切返さなーい！！〉

由紀さんはXと被告が2人でうつる写真も見せてくれた。事件後にXが投稿していたもので、そこには「姉貴分」である内田被告を擁護するような言葉が綴られていた。

〈りこちの事聞かれても一切返さなーい！！ そもそもお前らに関係ないし 目に見えるものだけ信じてゴタゴタ文句言って叩いてるお前らも同じ加害者と変わらんべって話だからね どう思おうがお前らの勝手だけどさ 重さは違うとしてもやってる事はお前らも一緒だからな 説得力ねえんだわくだらねえよマジで全部 暇過ぎかお前ら全員くたばれ〉（原文ママ）

由紀さんがこう漏らす。

「もともと、私の歳下ですごく可愛くていい子だったんです。素行が悪いのは認めますが、犯罪行為をするような子じゃない。梨瑚さんやその周りの人たちに影響されてしまったのかな……」

Xは内田被告に出会ったとき、まだ未成年だったという。一概には言えないものの、彼女の倫理観が「姉貴分」である内田被告の言動に影響を受けたとしても不思議ではない。

後半では「橋からの突き落とし」を思い起こさせるXの"暴行トラブル"や、旭川の繁華街・サンロク街で目撃されていた被告とXの様子などについて詳報する。

（後編につづく）