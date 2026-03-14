飲食代2122円が“実質22円”になった理由…ホットペッパー新機能「席押さえ」が想像以上に便利だった
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆飲食店をお得に利用するための予約方法
居酒屋などの飲食店を予約するとき、どのようにしていますか？ 僕はホットペッパーグルメや食べログをよく利用しています。予約サイトを利用すると予約人数に応じてポイントが貯まるのでお得です。
そして、今ならホットペッパーでお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
ホットペッパーではアプリ限定の「席押さえ」という新機能がリリースされました。この機能は近くの今すぐ入れるお店を探して、その場で席を押さえることができるという便利なサービスです。
最初は愛知や福岡など地域限定で始まり、今年の1月から全国で提供がスタートしました。その全国お披露目記念でキャンペーンが開催されていましたが、好評につき早期終了となってしまいました。
席押さえ機能は、今空いているお店を地図で簡単に探すことができます。そして、半径5km以内ならその場ですぐに予約可能です。
今までは今からどこかのお店を探そうとなったら実際に行くか、もしくは電話して席が空いているかを確認し、ダメだったらまた次のお店に確認するという流れでした。席押さえ機能を利用すれば、その煩わしさがなくなります。特に二次会はその場の流れで急遽お店を取ることが多いと思うので、そんなときに便利に利用できそうです。
◆飲食代2,122円が“実質22円”になった方法
僕はすでに2回利用しました。この前は2人でご飯を食べる機会があり、ちょうど中華屋さんが空いていたので予約しました。まだチケットが使えたので、それを利用しました。今回は飲み会ではなく食事だったので、ラーメンとレバニラ定食、ソフトドリンクを注文しました。
そして、お会計は2,122円のところ、お披露目記念キャンペーンのチケット利用で2,000円引いてもらえたので122円の支払いで済んでしまいました。しかもホットペッパーではディナータイムは1人につき50Pontaポイントが付与されるので、実質22円で済んだことになります。かなりお得ですよね。
全国お披露目記念のキャンペーンは終了してしまいましたが、友だち紹介特典キャンペーンはまだ3月29日（日）まで開催されています。こちらは紹介コードを入力すると1,500円割引チケットがもらえます。
近場で空いているお店がすぐにわかり、さらにその場ですぐに予約できて、とても便利なので席押さえ機能は超おすすめです。
◆口コミ投稿でポイントがもらえるキャンペーンも
ホットペッパーでは、対象店舗の口コミの投稿で最大300ポイントもらえるキャンペーンも開催中です。現時点で期限は決まっておらず、しばらく続くキャンペーンです。
対象店舗をネット予約し、飲食後に口コミを投稿すると200ポイントもらえます。さらに料理やドリンクなどの写真を投稿すると追加で100ポイントもらえます。
予約をしなかった場合は、口コミと写真の両方の投稿が必要です。審査の結果、掲載不可になったらポイントは付与されません。
付与されるのは「ホットペッパーグルメ限定ポイント」です。付与されたら次回以降のホットペッパーの予約で利用でき、1ポイント＝1円分としてお会計から引かれます。予約しなかった場合はポイント利用できません。また、ポイントの有効期限は付与された翌月末までと短いのでお気をつけください。
ホットペッパーで予約するとお得に食事できたり、ポイントがもらえたりするので少人数での飲み会やこれからの歓送迎会などにぜひご活用ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆飲食店をお得に利用するための予約方法
居酒屋などの飲食店を予約するとき、どのようにしていますか？ 僕はホットペッパーグルメや食べログをよく利用しています。予約サイトを利用すると予約人数に応じてポイントが貯まるのでお得です。
ホットペッパーではアプリ限定の「席押さえ」という新機能がリリースされました。この機能は近くの今すぐ入れるお店を探して、その場で席を押さえることができるという便利なサービスです。
最初は愛知や福岡など地域限定で始まり、今年の1月から全国で提供がスタートしました。その全国お披露目記念でキャンペーンが開催されていましたが、好評につき早期終了となってしまいました。
席押さえ機能は、今空いているお店を地図で簡単に探すことができます。そして、半径5km以内ならその場ですぐに予約可能です。
今までは今からどこかのお店を探そうとなったら実際に行くか、もしくは電話して席が空いているかを確認し、ダメだったらまた次のお店に確認するという流れでした。席押さえ機能を利用すれば、その煩わしさがなくなります。特に二次会はその場の流れで急遽お店を取ることが多いと思うので、そんなときに便利に利用できそうです。
◆飲食代2,122円が“実質22円”になった方法
僕はすでに2回利用しました。この前は2人でご飯を食べる機会があり、ちょうど中華屋さんが空いていたので予約しました。まだチケットが使えたので、それを利用しました。今回は飲み会ではなく食事だったので、ラーメンとレバニラ定食、ソフトドリンクを注文しました。
そして、お会計は2,122円のところ、お披露目記念キャンペーンのチケット利用で2,000円引いてもらえたので122円の支払いで済んでしまいました。しかもホットペッパーではディナータイムは1人につき50Pontaポイントが付与されるので、実質22円で済んだことになります。かなりお得ですよね。
全国お披露目記念のキャンペーンは終了してしまいましたが、友だち紹介特典キャンペーンはまだ3月29日（日）まで開催されています。こちらは紹介コードを入力すると1,500円割引チケットがもらえます。
近場で空いているお店がすぐにわかり、さらにその場ですぐに予約できて、とても便利なので席押さえ機能は超おすすめです。
◆口コミ投稿でポイントがもらえるキャンペーンも
ホットペッパーでは、対象店舗の口コミの投稿で最大300ポイントもらえるキャンペーンも開催中です。現時点で期限は決まっておらず、しばらく続くキャンペーンです。
対象店舗をネット予約し、飲食後に口コミを投稿すると200ポイントもらえます。さらに料理やドリンクなどの写真を投稿すると追加で100ポイントもらえます。
予約をしなかった場合は、口コミと写真の両方の投稿が必要です。審査の結果、掲載不可になったらポイントは付与されません。
付与されるのは「ホットペッパーグルメ限定ポイント」です。付与されたら次回以降のホットペッパーの予約で利用でき、1ポイント＝1円分としてお会計から引かれます。予約しなかった場合はポイント利用できません。また、ポイントの有効期限は付与された翌月末までと短いのでお気をつけください。
ホットペッパーで予約するとお得に食事できたり、ポイントがもらえたりするので少人数での飲み会やこれからの歓送迎会などにぜひご活用ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）