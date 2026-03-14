MOIS ET JOURの吸水ショーツ登場♡総レースで叶える次世代フェムテックランジェリー

フェムテックランジェリーブランド「MOIS ET JOUR（モエジュール）」から、次世代吸水ショーツが登場。2026年3月5日より公式オンラインストアで販売されています。総レースの美しいデザインと吸水量45mlの安心設計を両立し、月経中もファッションを妥協しない“攻め”のサニタリーショーツを提案。女性の自然なリズムをポジティブに受け入れる、新しいランジェリーの選択肢です♡

総レースの美しいデザイン

MOIS ET JOUR｜吸水ショーツ

価格：1枚4,980円(税抜)/2枚セット9,960円(税抜) カラー：ブラック(サイズ：S～L)

「MOIS ET JOUR」は“Fashion×Period”をテーマに誕生したフェムテックランジェリーブランド。

月経を隠すものではなく、女性の自然なリズムとして前向きに捉える新しい価値観を提案しています。

吸水ショーツでは珍しい大胆な総レース仕立てで、スタイリッシュなボクサータイプにデザイン。

伸縮性の高いストレッチレースを使用し、大ぶりのバラ柄レースをウエストと脚まわりにV字配置しています。

お腹部分にはドット柄を取り入れることで、セクシーすぎない上品な印象に。服に響きにくいフィット感で、日常のファッションにも自然になじむデザインです。

・極薄設計でゴワつきを抑制

・服に響きにくいフィット感

・クロッチ部分にゴムを使わないストレスフリー構造

一見すると普通のランジェリーのような美しさを持ちながら、機能性もしっかり備えた“攻め”のサニタリーショーツです。

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安心の吸水機能

MOIS ET JOURの吸水ショーツは、デザインだけでなく機能面にもこだわりを詰め込んでいます。

吸水量は45mlで、昼用ナプキン約4枚分相当（当社調べ、第三者検査機関による吸水テスト済み）。介護施設でも使用される安心の5層構造の吸水・防水設計を採用しています。

さらに、日本の繊維企業による消臭機能付き吸水層を使用。薄くスリムな設計で乾燥しやすく、快適な着用感をキープします。

またクロッチ部分の縫製にもこだわり、縫い目から経血が浸透しない構造を採用。締め付けを軽減するためクロッチ部分にゴムを使わない設計も特徴です。

普通の日の昼間はもちろん、始まりや終わりかけのタイミング、ナプキンとの併用、おりものが気になる日などにも使いやすい仕様になっています。

商品情報と販売概要

MOIS ET JOURの吸水ショーツは、公式オンラインストアにて全国販売されています。

発売日：2026年3月5日

販売：公式ECサイト

月経期間だけでなく、日常使いのショーツとしても自然に取り入れられるデザインです。

月経中も自分らしく♡

MOIS ET JOURの吸水ショーツは、安心の吸水機能と美しい総レースデザインを両立した次世代フェムテックランジェリー。月経中だからとファッションを妥協するのではなく、自分らしいスタイルを楽しめる新しい選択肢です。機能だけでなく気分まで前向きにしてくれるショーツとして、ぜひチェックしてみてください♡