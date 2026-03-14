お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。楢原真樹（39）の“実体”が明かされた。

M-1グランプリで2023年から3年連続決勝進出する実力派漫才師だが、まだ謎多き素顔。相方・出井隼之介からは「社会生活には向いてないなと思う」と評され、「詐欺サイトとかにすぐに引っかかる」と暴露された。

以前、トースターを注文して1カ月経っても届かないと吐露する楢原に、「それだまされてるよ」と指摘した出井。注文サイトを確認すると「天体望遠鏡とぬいぐるみとトースターしか売ってないサイトだった」とあきれた。

楢原は「出てきた明細を見たら、知らないベトナム人の名前が書いてあった。会社じゃなくて個人」と苦笑いした。

また、楢原の変人ぶりをまとめた画面に書かれた「心を開かない、理解されない、友だちがいない」には「悪口じゃないですか！」と不服そう。学生時代も友だちが少なかったはずと推測する出井に「1軍！」と主張したが、M-1後も同級生からのLINEメッセージが0件だったとばらされた。

小学校の同窓会の実行委員になったのに、楢原抜きで同窓会が開催されていたといい「びっくりした。なんで連絡が来なかったのか。そもそも俺が連絡するはずだったのに」と言って、笑わせた。有名になっても同窓会に呼ばれておらず不思議がった。

さらに、アルバイト先でもことごとく嫌われ「うまくいったためしがない」とぼやいた。コンビニで約3年夜勤をしたというが、オーナーの妻に嫌われいきなりクビになったことも。思い当たる節が「ないんです！滞りなく業務は…」と語った。

出井に「デリカシーも全然なくて、太った人には“太った？”って聞くし、やせた人には“病気？”って聞く」と言われ、「思ったことはわりと言っちゃいますね」と認めていた。