女優の高畑充希（34）が14日、自身のインスタグラムを更新し、13日に出席した第49回日本アカデミー賞の授賞式でのショットを公開した。

「国宝」で優秀助演女優賞を受賞した高畑は、着物姿での李相日監督との2ショットや「国宝」チーム、「秒速5センチメートル」チームとの集合ショットなどを投稿。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速5センチメートルの世界に飛び込む切符をいただきました」とそれぞれの作品との関わりに触れ、「そう思うと、目の前の（いま）がひとつひとつ積み重なって、数年後に目の当たりにする景色に繋がるのだな、と。一瞬とて意味のない時間は無いのだな、と思い知らされました。これは、ぼーっとしていられないな、と」と思いをつづった。

一方で「でも、今は、ぼーっと子供の寝顔をみている時間が1番幸せです」と母としての心境も。1月に俳優・岡田将生との間の第1子誕生を報告しており、「数年後の仕事には繋がらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる想い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」と明かした。

「国宝チーム、秒速チーム 仲間に入れてもらえて幸せでした」と感謝を記した後、「個人的なハイライトは、仲良しの優ちゃんと並んで登壇できたこと」と告白。同じく優秀助演女優賞の蒼井優との授賞式での共演を喜び、「嬉しかったなぁ（2ショット撮り忘れたぁぁぁ泣）」とつづった。

フォロワーからは「青のお着物とっても似合っていて、素敵でした」「優ちゃんとのツーショット嬉しいなあと思って見ておりました しっかりと目に焼き付けました！」「今しか過ごせないお子様との時間を大切にお過ごしください」「ほんとに産後？！ってくらいビューティすぎます」などのコメントが届いた。