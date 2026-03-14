20歳の菅楓華が2勝目に王手 女王・佐久間朱莉は「77」で4差4位
＜台湾ホンハイレディース 3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが終了した。20歳・菅楓華が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル2アンダー・単独首位に浮上し、ツアー2勝目に王手をかけた。
【写真】疲れ切った表情を見せる女王・佐久間
トータル1オーバー・2位タイに金澤志奈とチェン・ミンロウ（台湾）。開幕2連勝を狙う佐久間朱莉は「77」を叩き、トータル2オーバー・4位に後退した。米ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル3オーバー・5位。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル10オーバー・23位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。【第3ラウンドの上位成績】1位：菅楓華（-2）2位：金澤志奈（+1）2位：チェン・ミンロウ（+1）4位：佐久間朱莉（+2）5位：古江彩佳（+3）6位：桑木志帆（+4）6位：吉澤柚月（+4）8位：高橋彩華（+5）8位：入谷響（+5）8位：鶴岡果恋（+5）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子新規大会 第3ラウンドの結果
菅楓華 プロフィール＆成績
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