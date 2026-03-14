上原彩子は39位で全豪女子OP最終日へ H・グリーンが地元V王手
＜全豪女子オープン 3日目◇14日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第3ラウンドが終了した。
【写真】池羽陽向が髪を下ろしました
42歳のベテラン・上原彩子が1バーディ・ボギーなしの「71」をマーク。日本勢トップのトータル4オーバー・39位タイで最終日に挑む。22歳の木村葉月はトータル7オーバー・52位タイ。日本ツアールーキーの池羽陽向はトータル9オーバー・60位タイにつけた。世界ランキング9位のハナ・グリーン（オーストラリア）がトータル9アンダー・単独首位に浮上。世界4位のミンジー・リー（オーストラリア）は「77」を叩き、トータル4オーバー・39位タイに後退した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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