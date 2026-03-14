ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】アルビレックス新潟 奈良クラブと0-0のスコアレス…辛くもP… 【速報】アルビレックス新潟 奈良クラブと0-0のスコアレス…辛くもPK戦で勝利も課題残る結果に 【速報】アルビレックス新潟 奈良クラブと0-0のスコアレス…辛くもPK戦で勝利も課題残る結果に 2026年3月14日 16時8分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ サッカーアルビレックス新潟は14日、J2・J3百年構想リーグで奈良クラブと対戦しました。アルビは決定機を作ることができず、0-0でPK戦へ。PK戦は4-2で勝ち、勝ち点2を手にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト サッカーアルビ 高知にPK戦で敗れ、ホーム開幕戦を飾れず 後半に2点差追いつくも 【J2新潟】9カ月ぶりのホーム勝利へ！ホーム開幕戦を前に意気込み「今年のアルビを早く見せたい」 【J2新潟】船越アルビ初陣！無失点で白星スタート「サポーターと喜び分かち合えた」 百年構想リーグ開幕戦 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 生花, 配線, 金属加工, 徳島, 寺田屋, 静岡, リハビリ, 明治大学, 神事