歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への手応えを綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】アリーナツアー初日まで1ヶ月を切り「あまりにも壮大で荘厳で残酷で甘美で攻め攻めな世界へと着々と仕上がって来てます」



アリーナツアーのリハーサルに取り組む浜崎さんは「2週目のリハが一瞬で過ぎ去り、そんなこんなしてるうちに初日まで1ヶ月切った」と投稿。





続けて「うそやん しっかし、これかなり !! 皆があっと驚くあまりにも壮大で荘厳で残酷で甘美で攻め攻めな世界へと着々と仕上がって来てます」と、新たなツアーへの手応えを綴りました。





リハーサルに励む一方で、スマートフォンの絵文字を添えて「頭と身体がガタガタだからか、最近リカバリー機器ばっかりネットで見てて」と投稿。





続けて「本格的なリカバリールームを作ろうかと真剣に考えてる、相変わらずなわたしである。」と綴り、自身のストイックな姿勢をユーモアを交えて明かしています。





この投稿にファンからは「身体に気をつけで下さいね」「攻め攻めな世界気になるー」「あゆの創る世界 楽しみにしてるからね」「4/8まで待ちきれない！！」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】