巨人の田中瑛斗投手（26）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。キャンプ中に繰り返してしまったという大失敗を明かした。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から沖縄キャンプ中に直撃された田中瑛は、日本ハム時代にもチームメートだった松本剛外野手（32）から食事に誘われた時のエピソードを披露した。

キャンプ中の選手にとって休日前日に出かける外食が何よりの息抜き。田中瑛も喜んで誘いを受けた。

だが、「松本剛さんに食事誘われてて。船迫（大雅）さんにも誘われてたんです。その前にも僕は別の人（知人）の食事の誘いもオッケーしてしまってたんです。なんも考えずに3つオッケー出して、どうしようどうしようどうしようってなった。前日に、しかも」とダブルブッキングならぬ、まさかのトリプルブッキング。辻岡アナを驚かせた。

さらに「今日も僕は実はダブルブッキングしてしまいまして…」と田中瑛。辻岡アナから「反省してないじゃないですか！」とツッコミを受けると「横川（凱）をメシ誘ってたんです、僕が。僕から、しかも。もう一人（知人）の約束を僕が忘れてて。ごめん、ヨコ…」とまたもやらかしたことを明かして肩を落とした。

辻岡アナに「これ………またやりますね…」と言われると「う〜ん。やりそう。ヤバい」と苦笑いの田中瑛だった。