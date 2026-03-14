乃木坂46川崎桜、春っぽコーデで観客魅了 最後の投げキスにファン悶絶「破壊力抜群」「反則級に可愛い」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】川崎桜「小顔際立つ」春っぽコーデ
淡い色のシアーシャツにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで登場した川崎は、かぎ針編みのハットを身に着け、春らしさを演出。ステージトップでは笑顔で投げキスし、会場からは歓声が上がっていた。このランウェイを受け、ネット上では「反則級に可愛い」「投げキスの破壊力抜群」「可愛すぎる」「天使」「スタイル抜群」「ハットで小顔際立つ」などと反響が寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川崎桜「小顔際立つ」春っぽコーデ
◆川崎桜、投げキスにファン悶絶
淡い色のシアーシャツにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで登場した川崎は、かぎ針編みのハットを身に着け、春らしさを演出。ステージトップでは笑顔で投げキスし、会場からは歓声が上がっていた。このランウェイを受け、ネット上では「反則級に可愛い」「投げキスの破壊力抜群」「可愛すぎる」「天使」「スタイル抜群」「ハットで小顔際立つ」などと反響が寄せられている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】