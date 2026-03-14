KEY TO LIT・乃木坂46らアーティストが視聴者参加型番組に参戦 芳根京子＆小手伸也の出演も決定【超タッグ祭】
【モデルプレス＝2026/03/14】3月21日放送の視聴者参加型特番『超タッグ祭』（午後2時〜生放送／TBS系）。今回新たに、アーティストや俳優などゲストの出演が続々と決定した。
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今回新たに、KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜、乃木坂46の菅原咲月、弓木奈於、GENERATIONSの小森隼、中務裕太、＆TEAMのHARUA、さらに俳優の芳根京子、小手伸也が参戦。そして渋谷凪咲、松田好花、とにかく明るい安村の出演が決定し、ジャンルを超えたにぎやかな顔ぶれが集結する。
本番組では、豪華俳優、アスリート、アーティスト、芸人たちが5つの番組オリジナルゲームに挑戦。視聴者がスマホの画面を“連打”することで的の縮小を食い止める「運命のタッグアーチェリー」や、視聴者に協力してもらいながら巨大パネルの絵具をブラシで落としヒントを探る「ゴシゴシクイズチャレンジ」、有名人の正解数が視聴者の難易度を決める「タッグイントロクイズ」など、視聴者参加型ならではのゲームが続々登場。視聴者の協力なしではクリアできないさまざまなゲームに豪華有名人たちが体を張って挑む姿も見どころのひとつだ。
さらに、本番組の大きな特徴が“視聴者参加型のゲームシステム”。視聴者は番組内で表示される二次元コードを読み取り、専用の視聴者参加WEBサイトにアクセスすることで、リアルタイムでゲームに参加できる。有名人の挑戦をサポートし、視聴者の操作や選択がゲームの展開を左右する場面もあり、有名人と視聴者が力を合わせてミッション成功を目指す。
ゲームをクリアすれば、有名人チームには賞金総額100万円を獲得するチャンスが与えられる。さらに番組に参加した視聴者にも、貢献度などに応じて総額100万円分のQUOカードが当たるチャンスが用意されている。有名人と視聴者が“タッグ”を組んで賞金獲得を目指す、生放送ならではの一体感あふれるイベントとなっている。
なお本番組は、TBSの人気バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』や『いくらかわかる金？』などを手がける制作チームが担当。人気番組を生み出してきたスタッフ陣が制作する新たな生放送バラエティである。（modelpress編集部）
進行：杉山真也（TBSアナウンサー）、吉村恵里子（TBSアナウンサー）
出演者：アンガールズ、井上瑞稀（KEY TO LIT）、春日俊彰（オードリー）、小手伸也、小森隼（GENERATIONS ）、近藤春菜（ハリセンボン）、渋谷凪咲、庄司智春（品川庄司）、菅原咲月（乃木坂46）、関太（タイムマシーン3号）、高橋成美、田中史朗、角田夏実、とにかく明るい安村、中務裕太（GENERATIONS）、中村嶺亜（KEY TO LIT）、錦鯉、信子（ぱーてぃーちゃん）、ハライチ、HARUA（&TEAM）、ヒコロヒー、松田好花、向井慧（パンサー）、弓木奈於（乃木坂46）、横澤夏子、芳根京子
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◆「超タッグ祭」KEY TO LIT・乃木坂46メンバーら出演決定
今回新たに、KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜、乃木坂46の菅原咲月、弓木奈於、GENERATIONSの小森隼、中務裕太、＆TEAMのHARUA、さらに俳優の芳根京子、小手伸也が参戦。そして渋谷凪咲、松田好花、とにかく明るい安村の出演が決定し、ジャンルを超えたにぎやかな顔ぶれが集結する。
さらに、本番組の大きな特徴が“視聴者参加型のゲームシステム”。視聴者は番組内で表示される二次元コードを読み取り、専用の視聴者参加WEBサイトにアクセスすることで、リアルタイムでゲームに参加できる。有名人の挑戦をサポートし、視聴者の操作や選択がゲームの展開を左右する場面もあり、有名人と視聴者が力を合わせてミッション成功を目指す。
ゲームをクリアすれば、有名人チームには賞金総額100万円を獲得するチャンスが与えられる。さらに番組に参加した視聴者にも、貢献度などに応じて総額100万円分のQUOカードが当たるチャンスが用意されている。有名人と視聴者が“タッグ”を組んで賞金獲得を目指す、生放送ならではの一体感あふれるイベントとなっている。
なお本番組は、TBSの人気バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』や『いくらかわかる金？』などを手がける制作チームが担当。人気番組を生み出してきたスタッフ陣が制作する新たな生放送バラエティである。（modelpress編集部）
◆出演者
進行：杉山真也（TBSアナウンサー）、吉村恵里子（TBSアナウンサー）
出演者：アンガールズ、井上瑞稀（KEY TO LIT）、春日俊彰（オードリー）、小手伸也、小森隼（GENERATIONS ）、近藤春菜（ハリセンボン）、渋谷凪咲、庄司智春（品川庄司）、菅原咲月（乃木坂46）、関太（タイムマシーン3号）、高橋成美、田中史朗、角田夏実、とにかく明るい安村、中務裕太（GENERATIONS）、中村嶺亜（KEY TO LIT）、錦鯉、信子（ぱーてぃーちゃん）、ハライチ、HARUA（&TEAM）、ヒコロヒー、松田好花、向井慧（パンサー）、弓木奈於（乃木坂46）、横澤夏子、芳根京子
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