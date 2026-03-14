i-dleミヨン・NOWZ、同事務所の“先輩後輩”で「TGC」初出演 圧巻ライブに観客興奮【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のミヨン（MIYEON）、韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】人気アーティスト「TGC」初登場で美スタイル披露
CUBE ENTERTAINMENT所属の第5世代K-POP新人ボーイズグループで、3月4日に初の日本盤EPとなる『NOWZ』をリリースしたNOWZ。「HomeRUN（Japanese ver.）」「AMMO（feat. YRD Leo）」の2曲を披露し、クールなパフォーマンスで会場を盛り上げた。また「こんにちは」「『TGC』に出演することができて本当に光栄です」など日本語でキュートに挨拶した。
さらに、CUBE ENTERTAINMENTの先輩でi-dleのメインボーカル・ミヨンも登場。楽曲「Say My Name」で美しい歌声を響かせ、会場の空気をガラリと変えた。1曲目のパフォーマンスを終えると、「みなさんこんにちは、ミヨンです」とランウェイを闊歩。観客に手を振りながら「ソロでの日本イベント参加は初めてなのですごくドキドキしてます」と茶目っ気たっぷりに話した。
同事務所の“先輩後輩”である2組。「TGC」初出演ながら、圧巻のパフォーマンスに歓声が起こった。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1.HomeRUN（Japanese ver.）
M2.AMMO（feat. YRD Leo）
M1.Say My Name
M2.Don’t Ever Say Goodbye
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アーティスト「TGC」初登場で美スタイル披露
◆ミヨン・NOWZ「TGC」初出演
CUBE ENTERTAINMENT所属の第5世代K-POP新人ボーイズグループで、3月4日に初の日本盤EPとなる『NOWZ』をリリースしたNOWZ。「HomeRUN（Japanese ver.）」「AMMO（feat. YRD Leo）」の2曲を披露し、クールなパフォーマンスで会場を盛り上げた。また「こんにちは」「『TGC』に出演することができて本当に光栄です」など日本語でキュートに挨拶した。
同事務所の“先輩後輩”である2組。「TGC」初出演ながら、圧巻のパフォーマンスに歓声が起こった。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆NOWZセットリスト
M1.HomeRUN（Japanese ver.）
M2.AMMO（feat. YRD Leo）
◆ミヨン セットリスト
M1.Say My Name
M2.Don’t Ever Say Goodbye
【Not Sponsored 記事】