【TGC】乃木坂46一ノ瀬美空、得意のあざとポーズで魅了 多幸感あふれる笑顔でランウェイに
乃木坂46の一ノ瀬美空が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。春らしいガーリーな着こなしを披露した。
【全身ショット】あざとかわいすぎる！笑顔をふりまく一ノ瀬美空
一ノ瀬は、淡いピンクの花柄が散りばめられたワンピースに、グレーのドット柄ジップアップパーカーを羽織った軽やかなレイヤードスタイルで登場。首元には白いチョーカー、足元には重厚感のあるブーツを合わせた。
多幸感あふれる笑顔を振りまき、ランウェイを歩いた一ノ瀬。人差し指をあごに当て、あざとポーズで会場を魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】あざとかわいすぎる！笑顔をふりまく一ノ瀬美空
一ノ瀬は、淡いピンクの花柄が散りばめられたワンピースに、グレーのドット柄ジップアップパーカーを羽織った軽やかなレイヤードスタイルで登場。首元には白いチョーカー、足元には重厚感のあるブーツを合わせた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。