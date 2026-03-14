2月で声優引退の前田ゆきえさん、9日に死去 親族が伝える「姉らしい笑顔で最期を迎えました」 緒方恵美ら声優仲間も追悼
2月末に闘病のため声優を引退していた前田ゆきえさんが、9日に亡くなっていたことが分かった。14日、前田さんのXアカウントが更新され、妹が報告した。
【写真】前田ゆきえさん、9日に死去＜親族による報告全文＞
同アカウントでは、「フォロワーの皆さまへ」と題し、「前田ゆきえの妹です」と書き出し。「いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました。2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました」と伝えた。続けて「これまで支えてくださり本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
この投稿に、声優の緒方恵美、松岡由貴、鹿野優以ら声優仲間が次々と追悼のコメントを寄せている。
前田さんは昨年10月、自身のXで「私は現在、悪性の肉腫を患い、関西に拠点を移しております。この春、最後の手術も虚しく何度目かの再発をし、現在は延命措置をしております」と伝えていた。
また、2月末に「2026年2月末をもって、足掛け30年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です。これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」とつづり、声優を引退。闘病生活を送っていた。
【写真】前田ゆきえさん、9日に死去＜親族による報告全文＞
同アカウントでは、「フォロワーの皆さまへ」と題し、「前田ゆきえの妹です」と書き出し。「いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました。2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました」と伝えた。続けて「これまで支えてくださり本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
前田さんは昨年10月、自身のXで「私は現在、悪性の肉腫を患い、関西に拠点を移しております。この春、最後の手術も虚しく何度目かの再発をし、現在は延命措置をしております」と伝えていた。
また、2月末に「2026年2月末をもって、足掛け30年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です。これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」とつづり、声優を引退。闘病生活を送っていた。