◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ ノックアウト・CPフレッシュマート（タイ）＜12回戦＞同級2位・岩田翔吉（帝拳）（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBC世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む同級2位の元WBO王者・岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）はリミットの48・9キロで一発クリアした。

岩田を迎え撃つWBC王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）は200グラムアンダーの48・7キロでクリアした。初来日となった世界2階級制覇王者ノックアウトは公開計量を終え「少し緊張した。岩田は自分より少し背が高かったが（体格差は）全く気にならない。背が高い相手の方がやりやすい」とニヤリ。計量後はタイ料理でリカバリーする予定を明かし「これから決める」とリラックスした様子だった。

ムエタイの最高峰ルンピニー・スタジアムで王者になった経験を持ち、ボクシング転向後のミニマム級時代にはWBA王座を12度（暫定王座も含めると16度）防衛したタイの名王者だ。

13日の会見で初対面した岩田は王者の印象を「生物的に強そう」と話していたが、この日は「向かい合ってみて小さいとは思った。自分のパンチを受けて耐えられるのかな、と思った」と王者を気遣った。

これには王者は「小さいからと言ってパワーが弱いとは限らない。私は自分より大きい選手の方が得意だ」と鼻息を荒くし「ベストを尽くして勝ちたい。ドキドキワクワクするような試合をする」と初防衛を誓った。