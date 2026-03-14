「オープン戦、広島１−６阪神」（１４日、マツダスタジアム）

阪神は投打がかみ合い快勝。オープン戦３連勝で日本ハムと並んで首位タイに浮上した。３試合連続１失点以下でチーム防御率は驚異の１点台前半だ。

先発は自身初の開幕ローテ入りを狙う高橋。初回、３本のヒットを浴び、１死満塁のピンチを背負ったが、ファビアンを併殺打に仕留め、得点は許さず。その後も安定感抜群の投球で、ゼロを並べた。５回を投げ４安打無失点で毎回の６奪三振。開幕まで２週間となる中で、順調な仕上がりを見せている。

六回以降は細かい継投で追撃を許さず。チームとして３試合連続で１失点と、ディフェンス力が光っている。

打線も初回、広島先発の高から、１番の近本が右翼席へ先頭打者ホームランを放ち、先制に成功。近本はオープン戦自身５年ぶりの一発となった。三回には１死一塁から、３番での起用が続いている中川が左翼席へ特大の２ラン。一発攻勢で主導権を握った。

３−１で迎えた七回は、広島・島内を捉える。先頭のルーキー・岡城が右前打を放ち、チャンスメークすると、無死一、三塁から途中出場の高寺が右翼線への２点適時二塁打。さらに中川がこの試合３安打目となる適時打を右前に放ち、リードを広げた。

これで日本ハムと並んでオープン戦首位タイ。ナイターで日本ハムが巨人に敗れれば、単独首位となる。