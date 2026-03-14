TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
26/03/04 26/04/21 <4834> キャリアバンク 1,755円 上場廃止予定
26/03/10 26/04/21 <1776> 三井住建道路 2,000円 上場廃止予定
26/02/26 26/04/09 <2692> 伊藤忠食品 13,000円 上場廃止予定
26/02/26 26/04/09 <8934> サンフロンティア不動産 2,800円 -
26/02/25 26/04/08 <2540> 養命酒製造 4,050円 上場廃止予定
26/02/16 26/04/06 <4974> タカラバイオ 1,150円 上場廃止予定
26/02/20 26/04/06 <4659> エイジス 4,450円 上場廃止予定
26/02/16 26/04/02 <9927> ワットマン 972円 上場廃止予定
26/02/16 26/03/31 <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 4,560円 上場廃止予定
26/03/03 26/03/31 <7088> フォーラムエンジニアリング 1,530円 上場廃止予定
26/02/13 26/03/30 <3546> アレンザホールディングス 1,465円 上場廃止予定
26/02/09 26/03/25 <4556> カイノス 2,285円 上場廃止予定
26/02/06 26/03/24 <6403> 水道機工 4,050円 上場廃止予定
26/02/06 26/03/24 <6670> ＭＣＪ 2,200円 上場廃止予定
26/01/07 26/03/23 <2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円 上場廃止予定
26/01/15 26/03/23 <6201> 豊田自動織機 20,600円 上場廃止予定
26/02/05 26/03/23 <7999> ＭＵＴＯＨホールディングス 7,626円 上場廃止予定
26/02/05 26/03/23 <1726> ビーアールホールディングス 530円 上場廃止予定
26/02/04 26/03/19 <7922> 三光産業 726円 上場廃止予定
26/02/02 26/03/17 <4690> 日本パレットプール 2,510円 上場廃止予定
26/02/13 26/03/16 <7242> カヤバ 4,139円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
26/03/04 26/04/21 <4834> キャリアバンク 1,755円 上場廃止予定
26/03/10 26/04/21 <1776> 三井住建道路 2,000円 上場廃止予定
26/02/26 26/04/09 <2692> 伊藤忠食品 13,000円 上場廃止予定
26/02/26 26/04/09 <8934> サンフロンティア不動産 2,800円 -
26/02/25 26/04/08 <2540> 養命酒製造 4,050円 上場廃止予定
26/02/16 26/04/06 <4974> タカラバイオ 1,150円 上場廃止予定
26/02/20 26/04/06 <4659> エイジス 4,450円 上場廃止予定
26/02/16 26/04/02 <9927> ワットマン 972円 上場廃止予定
26/02/16 26/03/31 <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 4,560円 上場廃止予定
26/03/03 26/03/31 <7088> フォーラムエンジニアリング 1,530円 上場廃止予定
26/02/13 26/03/30 <3546> アレンザホールディングス 1,465円 上場廃止予定
26/02/09 26/03/25 <4556> カイノス 2,285円 上場廃止予定
26/02/06 26/03/24 <6403> 水道機工 4,050円 上場廃止予定
26/02/06 26/03/24 <6670> ＭＣＪ 2,200円 上場廃止予定
26/01/07 26/03/23 <2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円 上場廃止予定
26/01/15 26/03/23 <6201> 豊田自動織機 20,600円 上場廃止予定
26/02/05 26/03/23 <7999> ＭＵＴＯＨホールディングス 7,626円 上場廃止予定
26/02/05 26/03/23 <1726> ビーアールホールディングス 530円 上場廃止予定
26/02/04 26/03/19 <7922> 三光産業 726円 上場廃止予定
26/02/02 26/03/17 <4690> 日本パレットプール 2,510円 上場廃止予定
26/02/13 26/03/16 <7242> カヤバ 4,139円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
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