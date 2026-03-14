お笑い芸人の蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。パーソナリティーのお笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）からの差し入れについて語った。

MCを務めるテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に伊達がゲスト出演した際、「いつも差し入れを持ってきてくれる」と蛍原。「俺がマドレーヌ好きなのを知ってて、色んなマドレーヌを持ってきてくれる」と話した。

以前、BSで冠番組を持っている芸人が集まる企画が行われた時、BS−TBS「サンド伊達のコロッケあがってます」に出演している伊達はスケジュールの都合で参加できず。しかし、「その収録日を嗅ぎつけて、収録の時間帯にコロッケ持ってきた」と明かした。

これについて伊達は「発起人が俺じゃなかったかな。俺だけスケジュールが合わなくて悔しくて悔しくて。朝からコロッケ買いに行って」と回顧。蛍原は「あんなんされたら、スタッフみんな伊達ちゃんに惚れちゃうのよ。ずるいのよ」と笑った。