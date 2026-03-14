◇第6回WBC 準々決勝 韓国0─10ドミニカ共和国（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国は13日（日本時間14日）、ドミニカ共和国との準々決勝に0─10で7回コールド負け。先発したベテラン左腕、柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）は試合後、国家代表から引退することを明かした。同日、「聯合ニュース」や「朝鮮日報」など複数の韓国メディアが報じた。

リュ・ヒョンジンはこの日、ドミニカ共和国戦に先発。初回は先頭・タティスをカーブで見逃し三振に仕留めるなど3者凡退と上々の立ち上がりを見せたが、2回1死でカミネロに左翼線へ適時二塁打を浴びるなど3安打を集中されこの回途中3失点で降板した。

韓国は小刻みな継投で強力なドミニカ打線に挑んだものの9安打で10失点。最後は7回裏にウェルズに3ランを浴びコールド負けで試合が決した。

「聯合ニュース」によると、敗戦後、リュ・ヒョンジンはメディアに対し「もう、今回が（代表活動は）最後だと思う。締めくくりは悔しいものとなったが、こうして代表チームに復帰して後輩たちと共に歩めたことは光栄だった」と代表から引退する方針を口にしたという。

この日の敗戦には「ただただ悔しい」とし「野手たちが（相手投手に）適応するための時間を作るべきだったのに、それができなかった」と自身を責めた。

今月25日に39歳を迎えるベテランが大一番で先発するなど、韓国代表は若手投手が台頭していないのが現状。その中で代表から退くことについて質問が及ぶと「MLBの最高の選手たちと対戦したことは大きな学びになるはず。韓国野球にとっても大きな助けになる」とし「若い選手たちがこのような大きな舞台でプレーしたことは、大きな経験になる。今日の試合を出発点だと考えて、頑張ってほしい」と後輩たちにエールを送った。

リュ・ヒョンジンは08年の北京五輪で金メダルに貢献し、09年のWBCで準優勝。その後はドジャース、ブルージェイズでプレーしMLB通算78勝を挙げた。24年から韓国球界に復帰し、昨季はハンファで26試合に先発して9勝7敗、防御率3・23だった。

代表からは退くものの24年にハンファに復帰した際、8年総額170億ウォン（約18億8000万円）の契約を結んでいるため、KBOでは2031年の44歳シーズンまでプレーできる見通しだ。