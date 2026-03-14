ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏（46）が14日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンの1次ラウンドの戦いぶりから、決勝トーナメントを占った。

1次ラウンドを終えて米国で決勝トーナメントがスタート。日本は14日（日本時間15日）にベネズエラと準々決勝を戦う。五十嵐氏は投手陣について「1次ラウンドで結果を残したピッチャーっていうところがなんとなくある。あとはその前回大会も出たピッチャーは安定感、安心感があるじゃないですか。そのピッチャーを優先的に今回、ベネズエラで使っていくと思う」と見通した。

五十嵐氏が挙げたのは、宮城大弥投手の起用法だったという。「前回、1次ラウンドの1戦目が山本（由伸）投手の次に、宮城投手が投げたんですよ。この並びで行くのかなと思ったんだけど…」。宮城は今大会、ここまで2試合に登板。ともに無安打無失点のパーフェクトなマウンドを見せていた。

気になったのは、10日のチェコ戦。「チェコ戦で宮城選手、2試合目ですよ。回またぎしたんですよ。回の途中から行って、回をまたいでってなった」。この起用が意味することについて解説。「これってたぶん、その次のラウンド準々決勝で、ランナーがいるシチュエーションを想定して使っていると思う。だから宮城選手投手、どこかのイニングのつなぎ役として入る可能性もある」と、自身の見解を語った。

その他の投手についても触れた。「ピッチャーで言ったら、やっぱり伊藤投手の信頼感は厚いと思うので。第2戦で投げた菊池投手も入ってくるんじゃないかと言われているから、準決勝で菅野投手が投げると思うので、それ以外の投手がどう組まれるのか。ここを見ることによって、次の継投が見えてくると思う」。さらに「種市は後半の大事なところで行くと思う。ここがポイントになりますよね」とも付け加えた。