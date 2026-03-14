◇ワールドベースボールクラシック準々決勝 アメリカ5-3カナダ(ダイキン・パーク)

WBC準々決勝でカナダを下したアメリカ。9回は剛腕メイソン・ミラー投手が3者連続三振で圧倒しました。

試合は6回表までに5-0としますが、6回の裏に3点を奪われ、2点差へ。追い上げるカナダを9回は、ミラー投手が最速102.4マイル(約164.7キロ)のストレートを武器に3者連続三振で封じました。

ミラー投手は2023年にアスレチックスでメジャーデビュー。1年目は先発でしたが、2年目以降はリリーフへ。昨季途中からダルビッシュ有投手や松井裕樹投手が所属するパドレスに加入し、移籍後は22試合で防御率0.77と好成績を収めました。

武器は平均160キロ超えのフィーシーム。昨季の平均球速は101.2マイル(約162.8キロ)でスライダー、チェンジアップのコンビネーションで打者を封じます。

今大会も初登板だった7日のブラジル戦、10点リードの9回は先頭打者に四球を与えますが、そこから3者連続三振。11日のイタリア戦は2三振を含む3者凡退で、カナダ戦も3者連続三振と9つのアウトのうち8個の三振を奪っています。

次戦は5試合で51得点の強力打線で勝ち上がるドミニカ共和国。アメリカはリードを持って剛腕守護神につなげるか、大きなポイントとなります。