ダウンタウン・浜田雅功のロケ番組「ごぶごぶ」（ＭＢＳ）が１４日、放送され、全くの初対面という女優がゲスト出演した。

大阪の街で浜田を待ち受けていたのは、井川遥（４９）。浜田は「うわっ、初めまして。ほんと初めてですよね？」と緊張ぎみに声をかけ、井川は「ほんと、すれ違ったこともないと思います」とにこやかにほほ笑んだ。浜田は「ようきましたね、こんなとこ」「こんなしょーもない」と平身低頭で、冒頭だけで「ありがとうございます」と３回口にするほどたった。

二人はスーパーで買い物をし、一緒に料理を作ることに。１６歳長女と１３歳長男の母である井川は「朝、お弁当、夜ご飯まで作って（仕事に）出る」「ずっと飯炊き…寮母のように…（子供たちは）『お腹すいた、お腹すいた』って（笑）」と笑顔で打ち明けていた。料理上手でも知られ、プロ顔負けの料理の腕前も披露した。

ＳＮＳ上では「井川遥、好きになる。普段からちゃんと生活してる人やな。自分のお金で買う訳でもないのに大根とかキャベツを半分で買うところとか特に好き」「４９歳に見えない美人すぎやろ」「かっこいいな 好きになったかもｗ」「ＣＭ以外でハイボール振る舞う井川遥ｗ」「井川遥様がハイボールを作っておられる♥ 尊い」などの声があがる反響となっていた。