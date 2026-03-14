お笑い芸人の蛍原徹が１４日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。

サンドウィッチマンは２人とも、蛍原が司会を務める人気バラエティー番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に何度も出演している。

伊達みきおは「ホントに『アメトーーク！』、２０数年やってるわけじゃないですか？ やっぱり盛り上がらない回もあるわけで。なんだったら僕が何回が出てるやつなんですけど」。蛍原が「何よ？」と聞くと、伊達は「まず『油揚げ芸人』」と話した。

これに対し蛍原が「伊達ちゃん、油揚げ？ そうや！ ホンマや、出てた」と言うと、伊達は「筆頭で出てましたよ。油揚げ芸人」。蛍原は「油揚げ芸人は…。すごかったよね。いやいや、あれはもう楽しませてもらいました」と思い出した様子で話した。

伊達は「お客さん、入ってんのに、みんな真顔でしたね。ずっと。あと『男塾芸人』。あれもお客さん、真顔。あと『ポテサラ芸人』ね。あの辺もお客さん、真顔でしたね」と明かした。

それでも伊達は「でもオンエア見ると、なんか楽しげにやってるように見えるんですよ」。蛍原は「それはもうスタッフのみなさんのおかげやね」と、「アメトーーク！」の編集力を絶賛していた。