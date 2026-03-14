Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「もう一回言って？」

「え？なんて？」

親との会話で、そんなやり取りが増えていませんか。聞き返すほうも、聞き返されるほうも、少し気まずい空気が流れる瞬間。この小さなストレスの積み重ねがいつの間にか会話を減らしているかもしれません。

そんな“見えない壁”を自然に取り払えるデバイスがあるとしたら？

集音器付き骨伝導ワイヤレスヘッドホン「CODEON」が、その選択肢になりそうです。

集音器＋骨伝導ヘッドホンという組み合わせ

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「CODEON」は、小型の集音器とワイヤレス骨伝導ヘッドホンの2ピース構成。集音器が周囲の音声を拾い、Bluetoothでヘッドホンへ送信。届いた音を、鼓膜ではなく骨を通じて内耳へ届けます。骨伝導の場合は周囲の騒音に比較的紛れにくいとされていて、人の声の輪郭が保たれやすいのが特長です。

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たとえば、実家に帰ったとき。テレビの音量がやけに大きくて、話しかけても「え？」と返される。こちらも自然と声が大きくなって、なんだかお互い疲れてしまう…。

そんな時にもテレビの前に集音器を置けば音声を骨伝導で届けられるので、音量を控えめにしやすくなります。

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耳を塞がないから、会話も周囲の音も自然に聞こえる

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一般的なイヤホンと違い、「CODEON」は耳を塞ぎません。このオープンイヤー設計がもたらす特長は大きく2つ。

声がこもらない：耳栓をしたときのような閉塞感がなく、普段どおりの声で話せます。つけている本人が自然に会話できるのは、家族にとってもうれしいポイント。 生活音を逃さない：呼びかけの声や、宅配便のチャイムもしっかりキャッチ。離れて暮らす親に使ってもらう場合でも、周囲への注意が保たれるのは安心です。

散歩しているときも、車の接近音はそのまま聞こえつつ、隣を歩く人の声が届きやすくなる。聞きたい音と聞くべき音、どちらも自然に耳に入る感覚です。集音器はクリップ装着できるのでハンズフリーで使えるのも便利ですね。

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日本企業が開発 鼓膜を介さずに音を届ける 集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドフォン CODEON 21,754円 【数量限定 27%OFF】CODEON 1点 商品をチェックする

機器が苦手な親でも使いやすい設計

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ボタンは電源と音量の2種類だけ。電源を入れると「電源が入りました」と音声で知らせてくれるので、操作に迷いにくい設計です。ヘッドホンと集音器のBluetooth接続もアプリ不要で自動。届いたその日から使えます。

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ヘッドホンは約30gと軽く、IPX6の防水対応で丸洗いもOK。さらに、ボタン2回押しで集音器モードからBluetoothモードに切り替えれば、通常のヘッドホンとして音楽再生や通話もできます。充電はマグネット式で、1回の充電で6〜7時間の連続利用が可能です。

家でも外でも。こんな場面で活躍

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「CODEON」を使うと、こんな場面が変わりそうです。

リビングでの団らん：テレビの前に集音器を置けば、音量を控えめにしやすくなり、家族との会話もしやすくなるかもしれません。 外食や法事の席：ざわついた場所でも隣の人の声が届きやすくなることが期待できます。 電話やビデオ通話：離れて暮らす親との通話で「もう一回言って」が減ると、連絡するハードルも下がります。 趣味の集まり：複数人での会話でも、話している人の声を追いやすくなります。外出が億劫にならないサポートにも。

「最近お母さん、聞こえにくそうだな」と感じたことがある方ほど、選択肢として知っておく価値があるんじゃないでしょうか。

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補聴器ほど大げさじゃないけれど、ちゃんと役立つデバイスを。日本企業が開発した集音器付き骨伝導ワイヤレスヘッドホンが、周囲の音を届けやすくして、会話のやり取りをスムーズにしてくれます。

母の日や父の日、あるいは帰省の手みやげに、「CODEON」をそっと手渡してみてはいかがでしょうか。詳細は、以下リンクよりチェックできます。

※本製品は医療機器（補聴器）ではありません。聞こえ方には個人差があります。

※内耳に起因する聞こえにくさの場合、骨伝導の伝達効果が限定的になることがあります。

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Source: CoSTORY