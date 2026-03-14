WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0で7回コールド勝ち。4強進出した。この試合中に撮影された臨場感ある映像が話題になった。

0-0で迎えた2回、ドミニカ共和国の先頭ゲレーロJr.が四球で出塁。1死一塁から6番カミネロが二塁打を放った。するとゲレーロJr.は巨体を揺らし、一気に本塁を狙った。きわどいタイミングだったが、頭からダイブして本塁生還。中継にはマウンド側の地面から本塁方向を撮影した画角内に、右からフレームインして飛び込んできたゲレーロJr.の大迫力プレーが流れた。

いったい、どうやって撮影したのかという“謎”がファンの間で話題になった。

これは「ダートカメラ」といい、本塁とマウンド間の地面スレスレに設置されたカメラで撮影されたもの。WBC公式Xがこのシーンを紹介すると、ファンから「どんなカメラなのか教えて欲しい」「ダートカメラ映像迫力ある(フリオの指示もばっちり)」「ダートカメラめちゃくちゃ迫力あるな」「ダートカメラだとゲレーロJrブォン！って飛んでくる」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）