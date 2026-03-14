トランプ米大統領の指示によって始まった米軍とイスラエル軍による対イラン軍事作戦。民間人を含めイラン国内は甚大な被害を受け、彼らの嘆きが連日のように報じられている。しかし一方で、米軍からの攻撃を歓迎する声もある。国民への監視と弾圧を強める現政権からの解放を望むイラン国民は少なくないのだ。

【写真】「花門」の売りはわずか400円の爆盛り料理。オムライスは約3キロになることも

しかし東京・上板橋で居酒屋「花門」を営むイラン人、コルドバッチェ・マンスールさん（62）は、アメリカの攻撃を受け入れるイラン国民の姿を複雑な感情を持って眺めている。 【前後編の後編。前編から読む】

38年前に来日したマンスールさんだが、少年時代には現政権が権力を奪取する瞬間に立ち会ったのだという。

「やっぱり若い子たちはあんまりね、宗教（現政権）は支持しない方が多いんですね。でも私は14歳の時に、『革命』に参加したので……」

1979年、イランでは宗教指導者ホメイニ師が当時のパフレヴィー朝を倒し政権を奪取。イラン革命が起きた。失脚した皇帝モハンマド・レザー・パフラヴィーは失脚し国外へ追われた。米軍の攻撃で殺害された最高指導者ハメネイ師はホメイニ師の後継者だった。

「ホメイニさんは、パフラヴィーさんが産油で得たお金をカジノで無駄に浪費していると訴えました。その上で、政権を奪ったら石油のお金を国民みんなに配り、電気、ガス、学校……すべて無料にしますと言ったんです。私たち国民にとっては、うまい話じゃないですか。

だから私も革命に参加しました。うちのお父さんは警察官で、私も本当は革命には参加しちゃいけない立場だったけど、お父さんの目を盗んでね。だって無料だったらうちのお父さんも嬉しいじゃないですか。それで、参加しました。

政権が変わりしばらくはお坊さんたち（宗教指導者）がバックにいる、すごい賑やかな時代になりました。しかし、イランイラク戦争が始まった。その後も、湾岸戦争などもあった。戦争にはお金が必要で、結局、国民は新政権が約束していた石油のお金をもらっていない。ガスも電気も水道も無料にはならなかった」

過去、現政権に大きな期待を寄せていたというマンスールさん。結果としてインフラの無料化という"公約"は守られることはなく、その落胆は大きかったようだ。しかし立て続けの戦禍で政権が理想を追求できなかったことに理解も示し、米軍の攻撃にはやるせない怒りを抱いている。

「私は政治の専門家じゃないから、どっちが正しいのかわからない」

マンスールさんの心中は、そう簡単に言葉にできることではないのだろう。しかし──。

「次の政権がどうなっていくかわからないけど、指導者はどなたでもいいんですよ。国民の生活を安定させればいい。それが平和に繋がるんです。それは間違いない。

人ってね、お腹いっぱいになると怒らないんです。明日何食べようかな、来週ステーキ食べに行こうかっていう余裕が持てるといい。明日パン買えるかな？と心配があると、やっぱりストレスじゃないですか。そうするとデモにも繋がる。

大きな食事を出すと、みんな喜ぶ。人は食べてる時が、一番幸せなんですよ。そんな時は、脳がね、もう幸せなんですよ」

「花門」の売りはわずか400円の爆盛り料理。オムライスは約3キロになることもある。売れば売るほど赤字が膨らむメニューを提供する理由はこれか、と指摘するとマンスールさんは満面の笑みでこう話した。

「戦争が長引かないことが一番いい。早く平和に繋がればいい。私は私のお店に来る人を満腹にします。私にノーベル平和賞もらえませんか？ 賞金がもらえたら自分のポケットに入れるんじゃなくて皆さんに配ります。400円のメニューをもっと続けることができます。平和ってそういうことなんですよ。満腹になって笑顔になって笑って。それが平和なんですよ」

来日した際、58キロだったマンスールさんの体重は、38年が経ち100キロを超えている。日本で平和を体現するマンスールさんの言葉には重みがあった。

（後編了。前編から読む）