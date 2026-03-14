山崎賢人、映画『ゴールデンカムイ』“原作にはない”セリフに感慨「すごい思い出に残っています」
俳優の山崎賢人が14日、都内で開催された映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつに出席。思い出に残っているという、原作にはないセリフを口にした場面を振り返った。
【写真】“ほぼ初日”に山崎賢人・山田杏奈・眞栄田郷敦・矢本悠馬・玉木宏・舘ひろしが集結！
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。2024年公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ ‐北海道刺青囚人争奪編‐』の続編となる。
この日のイベントには、主演の山崎のほか、共演の山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、そして片桐健滋監督が登壇した。
山崎は冒頭のあいさつで、「昨日、初日を迎えまして。そして“ほぼ初日”の今日に…」と話し始めると、司会が「初日は昨日でございます」とツッコミ。会場に笑いが起きると、その後の眞栄田も「今日は“ほぼ初日”」とあいさつし、山崎の表現をまねて笑いを誘った。
さらに矢本も、自身のあいさつで「今はほぼ鑑賞直後」とコメント。玉木も「ほぼ春の陽気に包まれる中…」と山崎の表現に続くあいさつで会場を沸かせ、キャスト陣の仲の良さをうかがわせた。
この日のイベントでは、原作者・野田サトルのコメントも紹介され、「脚本については納得いくまで意見を出させていただきました」「原作からのファンの皆さんにも、違いを含めて素直に楽しんでいただきたい」「とにかくよくできています」と、原作からの改変部分を含め絶賛が寄せられた。
山崎は「うれしいですね、本当に」としみじみと口にすると、「映画の中で実写にしかないシーンが何個かあったんですけど、長いこと杉元をやってきて、原作にはない『俺は不死身の杉元だ』を初めて言ったんですよね」と述懐。「片桐（健滋）監督と話したんですけど、『もうやってみよう』みたいに言ってくださったので、それで言えたのはすごい思い出に残っています」と語った。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】“ほぼ初日”に山崎賢人・山田杏奈・眞栄田郷敦・矢本悠馬・玉木宏・舘ひろしが集結！
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。2024年公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ ‐北海道刺青囚人争奪編‐』の続編となる。
山崎は冒頭のあいさつで、「昨日、初日を迎えまして。そして“ほぼ初日”の今日に…」と話し始めると、司会が「初日は昨日でございます」とツッコミ。会場に笑いが起きると、その後の眞栄田も「今日は“ほぼ初日”」とあいさつし、山崎の表現をまねて笑いを誘った。
さらに矢本も、自身のあいさつで「今はほぼ鑑賞直後」とコメント。玉木も「ほぼ春の陽気に包まれる中…」と山崎の表現に続くあいさつで会場を沸かせ、キャスト陣の仲の良さをうかがわせた。
この日のイベントでは、原作者・野田サトルのコメントも紹介され、「脚本については納得いくまで意見を出させていただきました」「原作からのファンの皆さんにも、違いを含めて素直に楽しんでいただきたい」「とにかくよくできています」と、原作からの改変部分を含め絶賛が寄せられた。
山崎は「うれしいですね、本当に」としみじみと口にすると、「映画の中で実写にしかないシーンが何個かあったんですけど、長いこと杉元をやってきて、原作にはない『俺は不死身の杉元だ』を初めて言ったんですよね」と述懐。「片桐（健滋）監督と話したんですけど、『もうやってみよう』みたいに言ってくださったので、それで言えたのはすごい思い出に残っています」と語った。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。