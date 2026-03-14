ＷＢＣは１３日（日本時間１４日）、準々決勝２試合が行われ、米国とドミニカ共和国が準決勝進出を決めた。侍ジャパンは１４日（同１５日午前１０時開始）に、米マイアミのローンデポパークで準々決勝・ベネズエラ戦を迎える。２連覇までは残り３試合。１次ラウンドでは２本塁打を放つなど９打数５安打、６打点、打率５割５分６厘でチームを引っ張ったドジャース・大谷翔平投手（３１）の打棒で難敵を突破する。

侍ジャパンの負けられない戦いがマイアミで再び幕を開ける。今大会は１次ラウンド（Ｒ）だけで観客動員数が１３７万４２３２人。すでに史上最多を更新するほど注目度の高い大会は、大谷が正真正銘の世界一の選手であることを、改めて世界中に知らしめる舞台になる。

スター対決を制して、チームを４強に導く。ベネズエラの１番打者は、１８年に新人王、２３年にＭＶＰを大谷とそろって受賞したＲ・アクーニャ外野手（２８）。ベネズエラの看板選手だ。大谷はマイアミのローンデポパークは２３年に二刀流でＷＢＣ制覇、２４年９月に「５０―５０」を達成し「いい思い出が多くある場所」。アクーニャにとっても得意な球場で、球場別では本拠地以外では２番目に多い９本塁打を放っており、打率３割５分３厘は１１試合以上出場した球場の中で最高だ。

侍ジャパンは試合前日、ローンデポパークで非公開練習。準々決勝、準決勝を突破すれば、決勝では最強の呼び声高い米国かドリームチームのドミニカ共和国が待ち受ける。ＭＬＢのスター同士の１番対決を制し、大谷が侍を４強へ導く。