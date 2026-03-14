「オープン戦、ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（１４日、横浜スタジアム）

開幕投手に内定しているＤｅＮＡ・東克樹投手が先発し、４回３安打２失点だった。

前回登板の楽天戦では３回６安打２失点で納得がいかず、降板後にブルペンで約４０球を投じて修正。「この１週間、コーチと話してやるべきことを体現できたので、一歩前進したのかなと思います。時部員の感覚的にも良かった」とこの日の登板を振り返った。

６３球で降板し、「少ない球数でだいたい１イニング１５球くらいを目安に、長いイニングが投げられたらなっていうところはある。きょうはだいたいそれくらいで４回を投げられた」とペース配分にも納得の言葉を口にした。

ただ三回、２死三塁から打者走者の栗原と接触し、自身が走塁妨害を取られて１失点。「試合を大きく左右する１点になるかもしれないので。シーズンではそういったところも全体俯瞰しながらうまくできたらと思います」と反省した。

２７日の開幕戦・ヤクルト戦（横浜スタジアム）へ向け、オープン戦登板は残り１試合となるが「しっかりとここまでやってきたことを踏まえてマウンドでできたらいいなという思いもありますし、試せるのもラスト１回なので、最後そういったところもできたらいいかなって思います」と話した。