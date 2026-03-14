高須克弥氏、松本人志めぐるネット情報に怒り「スポンサーとして許しがたい」 自社CMでの起用が話題
高須クリニックの高須克弥氏が14日、自身のSNSを更新。ダウンタウンの松本人志が出演する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』をめぐる情報に、怒りの声を上げた。
【動画】CMで2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」（19秒ころ）
月額1100円で、2025年11月1日からサービスが始まっている『DOWNTOWN＋』。同日に松本が自身のSNSで「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」と表記されたまとめサイトのスクリーンショットを掲載し、「めちゃくちゃウソです！」と明確に否定した。
松本の投稿を受けて高須氏は「高須クリニックが三顧の礼を尽くしてお迎えした松本人志氏の渾身のCMの商品価値を下げる営業妨害です」と怒りの投稿。「スポンサーとして許しがたいです。相応の償いをさせます」と語気を強めた。
高須氏は日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMで松本を起用。1日、8日と第2弾までがこれまで放送されている。
【動画】CMで2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」（19秒ころ）
月額1100円で、2025年11月1日からサービスが始まっている『DOWNTOWN＋』。同日に松本が自身のSNSで「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」と表記されたまとめサイトのスクリーンショットを掲載し、「めちゃくちゃウソです！」と明確に否定した。
高須氏は日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMで松本を起用。1日、8日と第2弾までがこれまで放送されている。