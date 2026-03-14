「100万円は100円感覚？」資産10億超のお金持ちほど“むしろ節約”する4つの理由
―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―
「100万円なんて、〇〇さんにとっては100円くらいの感覚ですよね！」
お金持ちの方を持ち上げようと、冗談まじりに言われるこの言葉。
果たして実際はどうでしょうか？
私は、銀座の夜の街では主に経営者であるお客様たちと、そして昼間の経済レポーターの仕事では、超富裕層の投資家の方々と多く出会ってきました。
そこで感じたのは、銀座に飲みにいらっしゃるような経営者として成功された方と、個人で投資家として成功された方とでは、お金の使い方がまったく違うということです。
今回は、「億単位の資産を築いた個人投資家」の方々にフォーカスして、その意外なお金の価値観をお話しします。
そこには、一般的な「お金持ちのイメージ」とは大きくかけ離れた実態があります。
◆億超え投資家にとっての100万円の大きさ
「100万円なんて、100円くらいの感覚ですよね！」という言葉。
結論から言うと、実はこれ、まったく真逆です。
投資の世界では、元手100万円から数十億円の資産を築いてきたような方もいらっしゃいます。
彼らにとって、100万円は、投資すればすぐに1,000万円にも1億円にもできてしまう“種銭”なのです。その価値はむしろ、私たちが感じるよりずっと大きい。
100万円を失うということは、1,000万円、1億円を得る可能性を失うことと同じなのです。
だからこそ、お金の使い方にはとてもシビアです。
ここからは、私が出会ってきた億単位の資産を持つ投資家に共通する”意外なお金の価値観“を4つ、紹介します。
◆◆1．「使わない」と決めたところには絶対に使わない
お金持ちの方は「ここにはお金を使う」と決めたこと――たとえば旅行、食事、住む場所など――にはたしかに惜しみなく使われる方も多いです。
ただ私が強く感じるのは、使わないと決めているところには絶対に使わない――という徹底した姿勢です。
一般的な感覚なら、「まぁいいか」と思ってしまうようなちょっとした手数料や、近距離でのタクシー代。少しでも無駄だと感じることには、頑なにお金を使いません。
桁違いのお金持ちの方ほど、「絶対に使いたくないところ」がはっきりしている気がします。
◆◆2．100円単位の節約エピソードが飛び交う
億単位の資産を持つ投資家の方々の集まりにお邪魔すると、笑い話のような節約エピソードが飛び交っています。
「歯医者で麻酔代がもったいないのでケチったら、激痛だった…」
「レストランには、ディナーよりお得なランチタイムにしか行かない」
「飲み会の2軒目へ行くのにも、タクシーではなく電車を使う」
億単位の投資話をしながら、そんな100円や1,000円単位の節約話をまじめにしているのです。
日常の小さな支出を徹底的に削る。
でも、決して嫌々節約しているわけではなく、むしろ、いかに節約できるかをゲームのように楽しんでいる印象があります。
◆◆3．見た目ではわからない本当のお金持ち
高級ブランドで身を固めているようなギラギラしたお金持ちの方は、夜の世界には多くいらっしゃいますが、投資家の世界では、ほとんど出会ったことがありません。
ユニクロなどの機能性重視の服を着て、腕時計なんて着けてすらいない。
不思議なことに、資産が何十億、何百億と、多い方になればなるほど、一目ではまったく「お金持ち」には見えない、普通の服装の方が多いです。街を歩いていても、この人がまさかそんなにも桁外れの資産を持っているなんて、気づかれることはありません。
「お金持ちに見られたい」と見栄を張る必要がないのかもしれません。
◆◆4．資産が大きい方ほど「もしも」を怖がっている
「100万円なんて、〇〇さんにとっては100円くらいの感覚ですよね！」
お金持ちの方を持ち上げようと、冗談まじりに言われるこの言葉。
果たして実際はどうでしょうか？
私は、銀座の夜の街では主に経営者であるお客様たちと、そして昼間の経済レポーターの仕事では、超富裕層の投資家の方々と多く出会ってきました。
そこで感じたのは、銀座に飲みにいらっしゃるような経営者として成功された方と、個人で投資家として成功された方とでは、お金の使い方がまったく違うということです。
そこには、一般的な「お金持ちのイメージ」とは大きくかけ離れた実態があります。
◆億超え投資家にとっての100万円の大きさ
「100万円なんて、100円くらいの感覚ですよね！」という言葉。
結論から言うと、実はこれ、まったく真逆です。
投資の世界では、元手100万円から数十億円の資産を築いてきたような方もいらっしゃいます。
彼らにとって、100万円は、投資すればすぐに1,000万円にも1億円にもできてしまう“種銭”なのです。その価値はむしろ、私たちが感じるよりずっと大きい。
100万円を失うということは、1,000万円、1億円を得る可能性を失うことと同じなのです。
だからこそ、お金の使い方にはとてもシビアです。
ここからは、私が出会ってきた億単位の資産を持つ投資家に共通する”意外なお金の価値観“を4つ、紹介します。
◆◆1．「使わない」と決めたところには絶対に使わない
お金持ちの方は「ここにはお金を使う」と決めたこと――たとえば旅行、食事、住む場所など――にはたしかに惜しみなく使われる方も多いです。
ただ私が強く感じるのは、使わないと決めているところには絶対に使わない――という徹底した姿勢です。
一般的な感覚なら、「まぁいいか」と思ってしまうようなちょっとした手数料や、近距離でのタクシー代。少しでも無駄だと感じることには、頑なにお金を使いません。
桁違いのお金持ちの方ほど、「絶対に使いたくないところ」がはっきりしている気がします。
◆◆2．100円単位の節約エピソードが飛び交う
億単位の資産を持つ投資家の方々の集まりにお邪魔すると、笑い話のような節約エピソードが飛び交っています。
「歯医者で麻酔代がもったいないのでケチったら、激痛だった…」
「レストランには、ディナーよりお得なランチタイムにしか行かない」
「飲み会の2軒目へ行くのにも、タクシーではなく電車を使う」
億単位の投資話をしながら、そんな100円や1,000円単位の節約話をまじめにしているのです。
日常の小さな支出を徹底的に削る。
でも、決して嫌々節約しているわけではなく、むしろ、いかに節約できるかをゲームのように楽しんでいる印象があります。
◆◆3．見た目ではわからない本当のお金持ち
高級ブランドで身を固めているようなギラギラしたお金持ちの方は、夜の世界には多くいらっしゃいますが、投資家の世界では、ほとんど出会ったことがありません。
ユニクロなどの機能性重視の服を着て、腕時計なんて着けてすらいない。
不思議なことに、資産が何十億、何百億と、多い方になればなるほど、一目ではまったく「お金持ち」には見えない、普通の服装の方が多いです。街を歩いていても、この人がまさかそんなにも桁外れの資産を持っているなんて、気づかれることはありません。
「お金持ちに見られたい」と見栄を張る必要がないのかもしれません。
◆◆4．資産が大きい方ほど「もしも」を怖がっている