俳優の杉浦太陽(45)、タレントの辻希美(38)夫妻、そして長女でインフルエンサーの希空(18)が、「AEON Pay」のCMキャラクターに就任することが14日に発表された。CMは4月10日から全国で放送される。

「AEON Pay」を運営するイオンフィナンシャルサービス株式会社は、起用の理由を仲良し家族として親しまれている「杉浦ファミリー」の、多忙な毎日の中でもお買い物を楽しみ、家族との時間を大切にする3人の姿は、まさに『AEON Pay』が応援したいライフスタイルそのものです。『AEON Pay』を普段から利用されているとのことで、それぞれの視点から『AEON Pay』の利便性を伝えていただける唯一無二のファミリーとして、この度就任いただく運びとなりました」とを説明。

杉浦ファミリーのCM共演は今回が初めてで、杉浦は「初めての親子3人での共演になります。長女・希空がここまで大きくなり、こうして一緒に仕事ができることを本当に感慨深く感じています。普段からお世話になっている『AEON Pay』のCM撮影も、親子で和気あいあいと、とても楽しい時間になりました」とコメント。

辻は「3人で撮影できたのも新鮮でしたが、なによりLOVEマシーンをこの3人で踊る日が来るとは思ってなかったので本当に不思議な気持ちでした！共演を通して娘の成長を感じることができたのも大きかったです！」と感慨を語った。

希空は「正直ちょっと家族とCMの撮影をするのは不思議な感覚ですが、すごく嬉しいです。普段はお父さん、お母さんなので、同じ立場で並んで取り組めることが新鮮でした。同世代のみんなにも、“家族で使う”という楽しさや安心感を伝えていけたらと思っています」とコメントしていた。