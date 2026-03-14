◆オープン戦 中日―楽天（１４日・バンテリンドーム）

開幕ローテ候補の中日・松葉貴大投手が先発して、５回途中を１０安打４失点で降板した。

初回から１死三塁とするも、３番・ボイトを空振り三振、４番・ゴンザレスを遊ゴロに打ち取りピンチを切り抜けた。だが、鵜飼の先頭打者アーチで先制点をもらった直後の２回だった。１死から浅村に、高めの直球を右中間テラス席に運ばれる同点ソロを献上。さらに１死一塁から宗山にも左翼二塁適時打で勝ち越しを許した。

３回には四球で走者を出すと２死二塁から、前日２連発のマッカスカーに左前に運ばれ、３点目を与えた。４回は１安打無失点と立て直したかに思えたが、５回に２者連続四球で無死一、二塁とすると、再びマッカスカーに中前適時打を浴びて、４点目を献上。続く宗山を二ゴロに打ち取ったところで交代が告げられた。

１死二、三塁から継投した根尾は、太田を三ゴロ、佐藤を遊ゴロに打ち取り、火消しに成功した。

開幕まで約２週間。１３日の同戦では、開幕投手に内定している先発・柳が５回９安打９失点（自責８）と炎上。高橋宏と金丸がＷＢＣ出場で不在の中、開幕ローテ候補の松葉も毎回の被安打で、課題を残すマウンドとなった。