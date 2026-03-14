5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が14日朝、Xを更新。毎日の定形ポストに多数の反響があった。

13日はラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。二宮は開演時間となる午後6時の16分前にあたる午後5時44分にポスト。「じゃあ行ってきます！」とつづった。そして終演後とみられる午後10時6分に「ただいま！」とつづった。

そして14日午前7時29分に「皆ーおはよー」と定期ポスト。現時点で4500件超のコメントが寄せられている。

このポストに対し「ほんとうに嵐が帰ってきた」「朝からテンション高めでいいね！こちらも負けずに頑張るw」「おーはーよー 昨日の初日最高だった ありがと」「ニノーおはよー 昨日は初日お疲れ様でした！ 声も届いて幸せすぎるよ 今日も5人で最高の時間になりますように！」などと書き込まれていた。

今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。