不二家×おさるのジョージ初コラボ♡バナナ×ミルキーの限定スイーツ登場

不二家から、人気キャラクター「おさるのジョージ」との初コラボレーションスイーツが登場します。2026年で絵本刊行85周年を迎えるジョージを記念した特別な商品で、バナナとミルキーをテーマにした2種類のスイーツがラインアップ。ジョージらしい楽しい世界観と、不二家ならではのやさしい甘さが合わさった注目のコラボです。かわいらしいパッケージにも心ときめく、春のおやつタイムにぴったりのスイーツをチェックしてみてください♡

ジョージをイメージした限定スイーツ



©＆ⓇUCS LLC and HC LLC

今回のコラボは、世界中で愛されるキャラクター「おさるのジョージ」と不二家による初のスイーツ企画。

1941年にアメリカの絵本作家レイ夫妻によって刊行された「Curious George」に登場するジョージは、老若男女問わず愛され続けているキャラクターです。

今回のコラボでは、ジョージが大好きな「バナナ」と、不二家のロングセラー「ミルキー」を組み合わせたスイーツが登場。

バナナの甘い香りとミルキーのコクが楽しめる、不二家ならではの味わいに仕上がっています。

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全国の不二家洋菓子店で発売



おさるのジョージ／バナナミルキークッキー

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価格：194円（税込）

バナナを使用したミルキー風味のクッキー。生地には練乳を練り込み、しっとりと焼き上げました。ホワイトチョコが食感のアクセントとなり、バナナとミルキーのやさしい甘さを楽しめます。

発売日：2026年3月17日（火）

おさるのジョージ／幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ



©＆ⓇUCS LLC and HC LLC

価格：529円（税込）

バナナ好きにはたまらないチョコレートケーキ。バナナスポンジにミルキーソース、ミルキーチョコクリーム、バナナクリームを重ね、上面はチョコグラサージュとバナナクリームで仕上げています。

ケーキ作りを楽しむジョージが描かれたペーパープレートにも注目です。

発売日：2026年3月20日（金・祝）

不二家ならではの特別コラボ



ジョージのかわいらしい世界観と、不二家のスイーツが出会った今回のコラボ。バナナとミルキーを組み合わせたやさしい味わいは、子どもから大人まで楽しめる魅力が詰まっています。

パッケージやペーパープレートのデザインにも遊び心があり、思わず写真を撮りたくなるかわいさ♡

期間限定の特別なスイーツなので、気になる方はぜひ不二家の店舗でチェックしてみてください。