【TGC】綱啓永、もーりーしゅーと”トリオランウェイ” 頬キスに会場絶叫
俳優の綱啓永、もーりーしゅーと（森英寿、森愁斗）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】カッコイイ…グラサン姿の綱啓永＆もーりーしゅーと
綱ともーりーしゅーとは「1st FASHION STAGE」内「WEGO」のステージに登場。兄弟が、綱を挟む形でランウェイし、ステージトップでは、綱がもーりーしゅーとの所属するBUDDiiSのポーズ、もーりーしゅーとが”つなまる”ポーズを披露。去り際には、もーりーしゅーとが綱の両頬にキスをし、会場は絶叫に包まれた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ…グラサン姿の綱啓永＆もーりーしゅーと
綱ともーりーしゅーとは「1st FASHION STAGE」内「WEGO」のステージに登場。兄弟が、綱を挟む形でランウェイし、ステージトップでは、綱がもーりーしゅーとの所属するBUDDiiSのポーズ、もーりーしゅーとが”つなまる”ポーズを披露。去り際には、もーりーしゅーとが綱の両頬にキスをし、会場は絶叫に包まれた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。