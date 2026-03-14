SUPER EIGHT丸山隆平（42）が14日、都内で主演舞台「oasis」（14日から、東京・サンシャイン劇場など）公開ゲネプロと取材会に出席した。

前科のある青年（丸山）と脳性まひの女性（菅原小春）の純愛を描いた同名映画の舞台版。02年の公開後多数の映画賞を受賞し、長く愛されてきた名作の世界初舞台化となった。初日を迎え、丸山は「いろんな方々に20年間愛されている作品。心してやらねばと。うれしさと同時にプレッシャーもあった」と吐露した。 今作は自身のソロ曲「ヒカリ」のミュージックビデオを監督した山田佳奈氏が脚本と演出を担当する。山田氏は両者の起用について「丸山さんは付き合いが長いのでパーソナルな部分をよく知っていますし、こういう役はハマると思っていました。菅原さんは演じていただく役が体に特性のある役なので体のことをよく知っていて、なおかつお芝居も拝見していたのでご一緒してみたいなと。この人たちしかいないという人にお願いできた」と2人の内面を知っているからこそ、実現したベストキャスティングだと胸を張る。「人に見せないものが多い役だから、人に見せないものが多い丸山さんが良いなと。今回はいつも見ている丸ちゃん以上の丸ちゃんが見られるんじゃないかなと思っています」と太鼓判を押した。

丸山と菅原のコンビネーションも抜群。この日の囲み取材も冒頭からハイテンション。フォトセッションでは丸山が「すしざんまい！」と音頭を取って、3人がポーズを取りまくる一幕も。互いの印象について丸山が「根も葉もないところでハモる。同時に同じこと言っていたり」と明かすと、菅原も「あくびとか、くしゃみとか、どうでも良いことが一緒。笑い方がめっちゃ似てる」とシンクロぶりを強く共感。山田氏は「見ていて支え合っているなという気がしています。丸山さんはたくさんの葛藤のある役で、すごい繊細に作っているのを小春ちゃんが豪華に元気づけていたり、見ていてベストカップル」と頼もしく思っていた。