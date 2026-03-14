「ボクシング・トリプル世界戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

前日計量が１４日、横浜市で行われ、世界戦３試合及びメインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に出場する８選手全員がクリアした。ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチは、元ＷＢＯ世界同級王者で同級３位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝がリミットの４８・９キロ、王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝が２００グラム下回る４８・７キロだった。

昨年３月にレネ・サンティエゴ（プエルトリコ）に敗れ、陥落して以来の世界再戴冠を狙う岩田は、従来より長期間の１カ月半をかけて減量してきたと明かし、「めちゃくちゃ体調がいい。１年前と比べものにならない」と手応えを強調。対面した王者については「（体格が）ちっちゃかったかな。今日会ってみて小さいなと。でも小さい相手は問題ない。慣れている」といい、「やってみないとわからないが、（相手は）自分のパンチに耐えられるかな」と自信をのぞかせた。

一方、今回が初来日のノックアウトは「（公開計量は）緊張した」とはにかみ、岩田と対面した印象については「自分より背が高いが、自分は背が高い相手の方が戦いやすい」と強調。岩田からの「パンチに耐えられるかな」という“心配”を伝え聞くと「ほ〜っ」と目の色を変え、「小さい人が大きい人に勝てないとは限らない」と強調した。

タイの現役軍人で、ムエタイではルンビニー（ムエタイ競技場）王者となり、国際式ボクシング転向後もミニマム級から世界２階級制覇を達成しているベテラン王者。計量後は会場がどこであってもタイ料理を食べるのがルーティンだといい、「今からタイ料理屋を探しに行く。（食べる料理は）これといって決めてないが、何でもいい」と笑った。「練習してきたことを全部出せれば日本のファンの皆さんも自分のことを好きになってくれると思う。ドキドキ、ワクワクするような試合を見せたい」と気合を入れた。