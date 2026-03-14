【TGC】乃木坂46・川崎桜、ドールライクな着こなしでランウェイ 両手投げキスで会場魅了
乃木坂46・川崎桜（※崎＝たつさき）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【全身ショット】かわいすぎ！ふわふわ×デニムコーデで登場した川崎桜
川崎は、「moment+」のショーに登場。リラックス感のあるワイドなデニムにホワイトのトップスを合わせ、ナチュラルカラーのニットハットのリボンを首元で結び、ドールライクな着こなしで登場。両手で投げキスしてみせ、キュートな魅力で会場を魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】かわいすぎ！ふわふわ×デニムコーデで登場した川崎桜
川崎は、「moment+」のショーに登場。リラックス感のあるワイドなデニムにホワイトのトップスを合わせ、ナチュラルカラーのニットハットのリボンを首元で結び、ドールライクな着こなしで登場。両手で投げキスしてみせ、キュートな魅力で会場を魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。