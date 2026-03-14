【TGC】STARGLOW、初『TGC』に歓喜 カリスマ性あふれるパフォーマンスで魅了
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【集合ショット】素敵！圧巻のパフォーマンスを披露したSTARGLOW
『TGC』初出演となるSTARGLOWのステージは、オーディション『THE LAST STAGE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」で開幕。気迫と気品が共存したハイクオリティなパフォーマンスで、観客の視線を一気に引きつけた。
カリスマ性あふれるパフォーマンスから一転、MCでは「好きな食べ物は肉です」（RUI）「ネギトロが好きです」（GOICHI）と等身大な一面も。KANONは「やってきましたよ、TGC！」と大盛り上がり。RUIは「憧れの舞台に立てることがうれしい」と声を弾ませていた。
そして、デビューシングル「Moonchaser」を披露。情熱と疾走感あふれる楽曲をエネルギッシュにパフォーマンスし、会場を沸かした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【集合ショット】素敵！圧巻のパフォーマンスを披露したSTARGLOW
『TGC』初出演となるSTARGLOWのステージは、オーディション『THE LAST STAGE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」で開幕。気迫と気品が共存したハイクオリティなパフォーマンスで、観客の視線を一気に引きつけた。
そして、デビューシングル「Moonchaser」を披露。情熱と疾走感あふれる楽曲をエネルギッシュにパフォーマンスし、会場を沸かした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。