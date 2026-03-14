歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。TBS「アッコにおまかせ！」最終回への思いを吐露した。

40年MCを務めた「アッコにおまかせ！」が今月29日に最終回を迎える和田。放送が残り3回となり、「私は普通に終わりたいと思っているけど、感謝の気持ちと、なんかあって泣いちゃったら、私、うそ泣きできないからさ。うそ泣きできないんですよ。“ふえーん”とかできないの」とぶっちゃけ。

これに、アシスタントの垣花正アナウンサーが「うそ泣き？うそ泣きする必要ないじゃないですか。気持ちのまんまで」とツッコむと、和田は「よううそ泣きしている人おるやんけ」とチクリ。これに、垣花アナは「それが売りでしたからね、こういう発言が『おまかせ』の。“よううそ泣きしてる人おるやんけ”っていうところにもみんな40年くぎ付けだったわけですよ。“あの人は本当のこと言うわ”って言いながら」と大笑い。

和田は「私、泣き虫なんだけど、テレビであんまり泣かないんですよ」と苦笑。比較的ギリギリで耐えているとし、「泣いたらね、止まらないんですよ。いや、もう凄い感謝しているんですよ。40周年もやっていただいたし、いろいろと考えてくれているみたいですけど、いい賞（JNN特別功労賞）いただいたから」と感謝した。