みちょぱ、マタニティドレス姿披露 第1子妊娠で思わぬ変化発見「旦那いわく」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】第1子妊娠中・みちょぱ、マタニティドレス姿披露
2月に、夫・大倉士門ともにマタニティマークを持った写真を添え第1子妊娠を報告していたみちょぱ。ドットのマタニティドレスにテーラードベストを羽織ったスタイリングで華やかに登場した。
MCの鷲見玲奈から、妊娠を経て生活に変化はあったか聞かれると「私は気づかなかったけど、旦那いわく『よく笑うようになったね』って」と明かし「なんか笑い方がおばさんみたい（笑）。響くのかな？」と笑いを交え話していた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見が務める。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中・みちょぱ、マタニティドレス姿披露
◆みちょぱ、第1子妊娠で変化したことは？
2月に、夫・大倉士門ともにマタニティマークを持った写真を添え第1子妊娠を報告していたみちょぱ。ドットのマタニティドレスにテーラードベストを羽織ったスタイリングで華やかに登場した。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見が務める。（modelpress編集部）
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