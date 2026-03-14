乃木坂46金川紗耶、リムレスメガネ×ハーフツインで雰囲気ガラリ 無邪気な笑顔で魅了【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の金川紗耶が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】乃木坂46人気メン、レーストップス着こなす
ハーフツインテールにリムレスメガネを合わせ、雰囲気をガラリと変えた金川。レースカーディガンからレッドのトップスを覗かせ、トップでは無邪気な笑顔を見せた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、リムレスメガネがお似合い
ハーフツインテールにリムレスメガネを合わせ、雰囲気をガラリと変えた金川。レースカーディガンからレッドのトップスを覗かせ、トップでは無邪気な笑顔を見せた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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