もーりーしゅーと、綱啓永に頬キス 3人でのランウェイにファン歓喜「予想外」「激アツすぎる」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）、俳優の綱啓永が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】人気兄弟、27歳俳優に頬キス
一緒にランウェイをした3人は、サングランスをかけたコーディネートで登場。花道先端ではもーりーしゅーとが両手で丸を作る“つなマル”ポーズを2人で作り、綱は両手の親指と人差指で作った丸を繋げるBUDDiiSのポーズを披露。捌け際にはもーりーしゅーとが真ん中の綱に頬キスをした。
しゅーとと綱は「君の花になる」（TBS系／2022）で共演し、親交の深い3人のランウェイに、ファンからは「まさかの組み合わせ」「予想外」「激アツすぎる」「キス可愛かった」と多くの声が上がっていた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気兄弟、27歳俳優に頬キス
◆もーりーしゅーと、綱啓永に頬キス
一緒にランウェイをした3人は、サングランスをかけたコーディネートで登場。花道先端ではもーりーしゅーとが両手で丸を作る“つなマル”ポーズを2人で作り、綱は両手の親指と人差指で作った丸を繋げるBUDDiiSのポーズを披露。捌け際にはもーりーしゅーとが真ん中の綱に頬キスをした。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】