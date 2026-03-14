Ｍ-１で３年連続ファイナリストのヤーレンズが１４日、カンテレ「おかべろ」に出演し、楢原真樹が学生時代、バイト先のオーナー兼店長の夫人に一瞬で嫌われてクビになったことを明かした。

相方の出井隼之介が楢原について、「ことごとく嫌われるというか。コンビニでバイトしてるときに夜勤をしてて…」と嫌われエピソードに触れた。

楢原は「３年くらい夜勤してたんです」と振り返った。たまたま昼の勤務の人が出られない日があり、楢原が代わりに出勤することになったという。楢原は「家族経営の会社で。オーナーの…旦那さんとはちょくちょくやり取りがあった。奥さんとその日初めて入ることになって。４、５時間一緒に働いて『ありがとうございました』と帰ったんです」と話した。

翌日、夜勤のために出勤。オーナーである夫とすれ違ったときに「明日から来なくていいです」とクビを通告された。理由は「うちの奥さんが君とは働きたくない」と嫌われてしまったためだった。

ＭＣのナインティナイン岡村が「思い当たる節は？」と尋ねると、楢原は「ない！ない！」と強く否定。岡村が「ほんまに？」と驚いた。楢原は「レジでマイナス１０万円とかあれば分かるけど、なんにもないんです！滞りなく業務は」と問題なく仕事をしたはずなのに、数時間の勤務で嫌われてクビとなったことを不思議そうに話した。