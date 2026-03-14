ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの丸山隆平が１４日、東京・サンシャイン劇場で同日開幕の主演舞台「ｏａｓｉｓ」（４月１９日まで同所ほか）の公開通し稽古を行った。

作品のタイトルにちなみ、丸山にとっての“オアシス”を問われると「メンバーかな」と回答。「舞台を一緒に作る仲間って、はかなくも終わりがくる。それで終わって帰ったときにメンバーの顔を見ると安心する」と笑顔で話した。

また、この日はメンバーの安田章大から連絡があったと告白。「ヤス（安田）が『初日おめでとう。がんばってきてね』って連絡をくれた。あいつ毎回くれるんですよ」と感謝を述べた。

安田は現在公演中の舞台「ポルノスター」で主演を務めている。丸山は続けて、「ヤスのやる舞台ってすごいハードじゃないですか。すげえな、一回死にかけたんだよなと思いながら。一度そこの境地まで行った人間の、生命力の輝きとか、きらめきみたいなものを感じる」と思いがあふれていた。

同作は、２００２年に公開された同名韓国映画の舞台化作品。丸山は、前科三犯の青年・ジョンドゥを演じ、脳性まひを患う女性との純愛物語に挑む。